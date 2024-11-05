Владислав Мурашов оценил работу Одинцовского центра управления регионом

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Заместитель председателя правительства Московской области и министр по управлению территориями и жилищному надзору Владислав Мурашов посетил муниципальный центр управления регионом в Одинцовском районе с рабочим визитом, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
обработка обращений граждан; разработка ПОДД для адресов с систематической парковкой, затрудняющей вывоз мусора; взаимодействие с жителями; оперативное решение проблем, связанных с содержанием территорий в зимний период.
Во второй части мероприятия администрация Одинцовского городского округа показала представителям министерства рабочие места сотрудников МЦУР, их тепловые карты и ознакомила с методами работы по оперативному устранению недостатков и решению проблем жителей.«Мы продолжаем анализировать системы работы муниципальных Центров управления регионом. Наиболее актуальные темы зимой — своевременный вывоз отходов региональным оператором и уборка снега во дворах. Наш приоритет — это работа с первопричиной поступления вопроса и недопущение возникновения критических точек», — сообщил Мурашов.
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Дайана Хусинова