Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье завершилась проверка готовности парков к зиме

В Подмосковье завершилась проверка готовности парков к зиме

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Оригинал
В подмосковных парках завершился финальный этап мониторинга готовности к зимнему сезону 2024-2025. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
С 27 по 31 октября сотрудники трёх региональных министерств оценивали состояния уборочной техники, инвентаря, а также готовность персонала к зимним условиям. В выездных проверках участвовали также представители администраций городских округов и дирекций парков.
«Подмосковные парки активно готовятся к зимнему сезону и новогодним праздникам, так как в это время они становятся главными точками притяжения жителей и гостей региона. Работники министерства и кураторы МосОблПарка выезжали в парки 21 городского округа. Они оценили их готовность к зиме и проконсультировали коллег перед началом сезона», – рассказал министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.


Как уточнили в ведомстве, проведён мониторинг парков в Долгопрудном, Краснознаменске, Котельниках, Электростали, Фрязино, Щёлково, Лобне, Шаховской, Лотошине, Королёве, Луховицах, Коломне, в Лосино-Петровском, Рузском, Можайском, Богородском, Павлово-Посадском, Дмитровском, Наро-Фоминском, Пушкинском и Орехово-Зуевском округах.

В рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» для жителей и гостей региона в парках готовят обширную программу праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Особую атмосферу в парках создадут праздничные украшения, новогодние ёлки и иллюминация, почты и резиденции Деда Мороза, сезонные предложения от кафе и ресторанов. Для комфортного досуга предусмотрена сезонная инфраструктура: катки, лыжные трассы, тюбинговые горки и прокат спортинвентаря.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Читайте также:

В парках Клина к зиме смонтируют новые входные группы

В парках Подмосковья продолжается подготовка к зимнему сезону

«Марафон онлайн-экскурсий» по паркам Подмосковья номинирован на премию
#парки
#мониторинг
#проверка
#министерство благоустройства мо
#подмосковье
#московская область
В Казани разработан уникальный ИИ для выбора темы ВКР для студентов
Российские учёные разработали ИИ для выбора тем выпускных работ для студентов
01 ноября 2024, 20:06

Фото: iStock/Poca Wander Stock

Специалисты Университета управления «ТИСБИ» в Казани разработали уникальную систему, помогающую студентам выбрать наиболее подходящую тему выпускной квалификационной работы (ВКР).
Так, система обрабатывает и генерирует персонализированные рекомендации, учитывающие индивидуальную траекторию обучения каждого студента, что делает выпускные работы более актуальными и значимыми.

«Система анализирует огромный массив данных: от базовых показателей успеваемости до более сложных. Мы учитываем даже такие факторы, как региональная специфика и карьерные траектории наших выпускников. Это позволяет не просто предлагать темы ВКР, а формировать актуальные направления исследований, которые будут полезны как для студента, так и для решения задач региона», – пояснила в беседе с Газета.ру проректор по цифровой трансформации, заведующая кафедрой Информационных технологий Университета управления «ТИСБИ» Ольга Федорова.

Ранее опрос сервиса журналистских запросов Pressfeed показал, что 79% специалистов, связанных с работой в СМИ, положительно оценили возможность использования нейросетей.

Читайте также:

Стало известно отношение работников СМИ к нейросетям

Ректор МГИМО Торкунов раскрыл, как бороться с фейками в век ИИ

Искусственный интеллект зафиксировал более 1,5 тыс. нарушений правил парковки
#опрос
#рекомендации
#технологии
#студент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РПЦ предложили не брать на работу холостяков и разведённых
01 ноября 2024, 19:37

Вахтанг Кипшидзе (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

При назначении на руководящую должность необходимо учитывать семейное положение кандидата, заявляет замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«При назначении на руководящую должность необходимо учитывать семейный статус человека. Если человек не способен создать собственную семью, то большой вопрос, насколько он будет способен руководить большими коллективами», — отмечает Вахтанг Кипшидзе.

Представитель РПЦ уверен, что среди холостяков и разведённых могут быть хорошие кандидаты на работу, но назначение подобных людей «не должно становиться нормой».

Кипшидзе расстроен тем, что развод сейчас — это норма. Мужчины должны вести себя ответственнее, если речь заходит о создании семьи, а не «заводить легкие и необременительные связи». Не стоит заводить романы и на работе, подчеркнул Вахтанг Кипшидзе.

Читайте также:

​В РПЦ предложили отмечать память апостола Луки вместо Хэллоуина

РПЦ разрешит отпевать детей-суицидников из «групп смерти»

Письмо патриарха Кирилла начнут выдавать беременным россиянкам
#норма
#рпц
#развод
#семьи
#человек
#мужчины
#церковь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава ФССП по Петербургу Лашкова заявила о повышении статуса приставов
01 ноября 2024, 19:25

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу Анна Лашкова в свой профессиональный праздник рассказала о профессии и отметила, что благодаря реформам в последние годы статус сотрудников службы повысился.
«Реформа ФССП России произошла в 2020 году. У ФССП России статус государственной службы в органах принудительного исполнения. Статус сотрудников повысился. Он предусматривает присвоение специальных званий, появились дополнительные социальные гарантии. Но повысились и требования к сотрудникам и степень ответственности. В Главном управлении есть вакансии, мы приглашаем на службу. Это отличная возможность проявить себя», — поделилась в беседе с «Петербургским дневником» Лашкова.

Напомним, сегодня, 1 ноября, отмечается День судебного пристава. А в первую субботу ноября традиционно отмечается Всемирный день мужчин. Как пишет Общественная Служба Новостей, сам праздник предложил отмечать писатель Джордж Киндел, а президентом комитета этого дня был первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Отмечается, что до 2006 года в честь этого праздника выдающимся мужчинам дарили специальный приз — копию бронзовой скульптуры Родена «Мыслитель». Однако в настоящее время такой традиции уже нет.

Ранее сообщалось, что в этом году в доход государства было обращено более 460 объектов движимого и недвижимого имущества и 2,2 миллиарда ценных бумаг коррупционеров.

Читайте также:

ФССП взыскала в доход государства 464 объекта имущества коррупционеров

Подмосковные судебные приставы арестовали иномарку должника по алиментам

В РПЦ предложили отмечать память апостола Луки вместо Хэллоуина
#праздник
#фссп
#вакансии
#приставы
#традиции
#память
#приз
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рабочее движение по путепроводу у платформы Быково откроют в конце года
01 ноября 2024, 19:18

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Раменском городском округе приступили к асфальтированию подходов к строящемуся путепроводу у платформы Быково. Работы ведут со стороны Южного проспекта, рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«До конца ноября планируется завершить укладку асфальта на проезжей части путепровода и кольцевых развязках со стороны Южного проспекта и ул. Леволинейной. Рабочее движение по путепроводу планируют открыть в конце этого года. Параллельно продолжается строительство подземного пешеходного перехода под железной дорогой, который соединит Южный проспект и ул. Интернациональную», – пояснили в ведомстве.
Новый путепровод разгрузит внутреннюю улично-дорожную сеть и улучшит транспортную доступность Раменского округа. А ликвидация железнодорожного переезда обеспечит безопасное движение поездов на Казанском направлении МЖД, избавив водителей от необходимости стоять в пробках.

В министерстве добавили, что путепровод строится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Читайте также:

Жителям Подмосковья напомнили правила безопасности на железной дороге в непогоду

Минтранс Подмосковья предупреждает водителей об ухудшении погодных условий на дорогах

В Подмосковье по выбору жителей отремонтировали более 200 муниципальных дорог
#минтранс мо
#железная дорога
#путепровод
#строительство
#раменский городской округ
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве открыли памятник великим князю Сергею и княгине Елизавете Романовым
01 ноября 2024, 19:11

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

В Москве прошло торжественное открытие памятника великим князю Сергею Александровичу и княгине Елизавете Фёдоровне Романовым. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
Отмечается, что монумент установили в честь 160-летия со дня рождения княгини Елизаветы в сквере около станции метро «Третьяковская». Это место было выбрано неслучайно – рядом находится Марфо-Мариинская обитель милосердия, которую в 1909 году основала княгиня.

Автором проекта композиции стал художник Георгий Франгулян. Он представил князя и княгиню в день их бракосочетания, которое состоялось в 1884 году.

На заднем плане композиции установили две бронзовые фигуры – четыре гранитные стелы с изображением Николая Чудотворца, Сергея Радонежского, Алексия Московского, самой княгини, императоров Николайя II и Александра II, а также креста-памятника, который располагается на месте убийства Сергея Александровича на территории Кремля.

На памятник установили архитектурно-художественную подсветку, которая украсит его в вечернее время.

Читайте также:

Московские реставраторы восстановили уникальный вагон метро 1927 года

Более 1,1 тыс. памятников промыли в Москве перед зимой

Памятник самолёту «ЯК-9» в Кашире приведут в порядок в начале декабря
#москва
#памятник
#сергей собянин
#художник
#скульптура
#россия
#история
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам предложили альтернативные ипотеке способы приобретения жилья
Риэлтор Апрелев предложил рассмотреть схемы обмена жилья
01 ноября 2024, 18:57

Фото: iStock/Andrii Yalanskyi

Глава гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что сегодня в условиях высоких ипотечных ставок выгодной альтернативой приобретения жилья может стать сделка обмена.
«Существует несколько схем обмена недвижимости. Одна из них — продажа квартиры с условием поиска нового жилья. Важно, чтобы покупатель имел возможность временно оставаться в своей квартире, что снижает уровень стресса при поиске нового жилья. Возможен вариант, когда собственник временно снимает жильё после продажи своей квартиры, сохраняя за собой прописку», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.

Также он отметил, что сегодня может быть более выгодной аренда жилья вместно его покупки.

До этого эксперт Наталья Перескокова рассказала, как без проблем купить ипотечную квартиру. В беседе с изданием Манитаймс она отметила, что банк, давший ипотеку, должен одобрить переоформление ипотечного кредита на покупателя. Как передаёт Pravda.Ru, специалист подчеркнула, что здесь главное правильно оформить все необходимые документы.

Ранее сообщалось, что к концу III квартала 2024 года число квартир и апартаментов в самых доступных ценовых сегментах на рынке новостроек столицы уменьшилось на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте также:

На первичном рынке Москвы сократилось количество бюджетных квартир

В Москве увеличилось число продаваемых без отделки квартир

Экономист Беляев раскрыл, кому может быть нужна ипотека без льготных программ
#жильё
#квартиры
#банк
#ипотека
#продажа
#аренда
#документы
#покупки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На первичном рынке Москвы сократилось количество бюджетных квартир
01 ноября 2024, 18:43

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Согласно данным компании «Метриум», к концу III квартала 2024 года число квартир и апартаментов в самых доступных ценовых сегментах на рынке новостроек столицы уменьшилось на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Акционер Олег Колченко прокомментировал данную ситуацию и отметил, что наибольший спрос наблюдается на ликвидные помещения небольших площадей с минимальной общей ценой.

«Для каждого сегмента рынка характерны свои показатели по метражу и цене, но на начальных стадиях реализации именно такие квартиры продаются быстрее всего», — заявил в беседе с «Известиями» Колченко.

В мэрии Кемерова сообщили о грядущем строительстве двух многоквартирных домов. Отмечается, что гаражи, которые в настоящее время стоят на месте постройки новых проектов, будут перенесены.

«Все металлические гаражи на территории города Кемерово размещались временно – до момента развития и застройки занимаемой гаражами территории современной инфраструктурой. Перенос металлических гаражей выполняется только там, где в ближайшее время планируется строительство новых объектов», — приводит «Сiбдепо» сообщения мэрии Кемерова.

Ранее управляющий директор агентством недвижимости Руслан Сырцов заявил, что доля квартир, продаваемых в Москве без отделки, выросла по итогам июля-сентября на 4% за год.

Читайте также:

В Москве увеличилось число продаваемых без отделки квартир

Экономист Беляев раскрыл, кому может быть нужна ипотека без льготных программ

Риэлтор Свиридов назвал способы сэкономить на аренде жилья
#строительство
#квартиры
#ипотека
#спрос
#новостройки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Подмосковья напомнили правила безопасности на железной дороге в непогоду
01 ноября 2024, 18:25

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В условиях непогоды на объектах железнодорожной инфраструктуры следует соблюдать особую осторожность. Об этом заявили в пресс-службе Минтранса Московской области, напомнив основные правила безопасности.
«При пересечении путей пользуйтесь только оборудованными переходами, не отвлекайтесь на телефон, снимайте наушники. Не закрывайте обзор зонтиками и опускайте капюшоны. На платформе ждите поезд, не выходя за ограничительную линию. Подходите к вагонам только после полной остановки состава. Крайне опасно прыгать с платформ, а также гулять вдоль путей и по ним», – отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Московской области в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные условия – дождь со снегом, местами гололедица и усиление ветра до 21 м/с.

Читайте также:

Минтранс Подмосковья предупреждает водителей об ухудшении погодных условий на дорогах

В Подмосковье по выбору жителей отремонтировали более 200 муниципальных дорог

В Клину завершают капремонт трёх крупных муниципальных дорог
#безопасность
#железная дорога
#железнодорожная станция
#минтранс мо
#транспорт
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Арктике исчез остров из архипелага Земля Франца-Иосифа
Остров Месяцева исчез из архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике
01 ноября 2024, 18:19

Фото: iStock/Sergey Zemnuhov

В архипелаге Земля Франца-Иосифа полностью растаял остров Месяцева. Об этом сообщается на сайте Русского географического общества.
Доцент МАИ, кандидат технических наук Алексей Кучейко сообщил, что за островом следили в течение 2020-2022 годов. Однако теперь он полностью растаял. Причиной этому стало глобальное потепление.

Кучейко подчеркнул, что исчезновение острова требует корректировки всех навигационных карт.

Отмечается, что в 2015 году площадь острова составляла 53 гектара, а в августе 2024 года она сократилась до трёх гектаров. Уже через месяц, то есть в сентябре этого года, остров окончательно исчез.

В июне 2023 года генсек ООН Антониу Гутерреш объявил, что температура на Земле к концу века поднимется на примерно 2,8 градуса, если государства не радикализируют свои стратегии декарбонизации.

Читайте также:

Российские учёные объяснили плюсы глобального потепления

Тихоходок впервые нашли на Земле Франца-Иосифа в Арктике

В Арктике обнаружили окаменелости трёх вымерших видов грецкого ореха
#арктика
#остров
#глобальное потепление
#ученые
#температура
#оон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников