В Подмосковье завершилась проверка готовности парков к зиме

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В подмосковных парках завершился финальный этап мониторинга готовности к зимнему сезону 2024-2025. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
С 27 по 31 октября сотрудники трёх региональных министерств оценивали состояния уборочной техники, инвентаря, а также готовность персонала к зимним условиям. В выездных проверках участвовали также представители администраций городских округов и дирекций парков.
Как уточнили в ведомстве, проведён мониторинг парков в Долгопрудном, Краснознаменске, Котельниках, Электростали, Фрязино, Щёлково, Лобне, Шаховской, Лотошине, Королёве, Луховицах, Коломне, в Лосино-Петровском, Рузском, Можайском, Богородском, Павлово-Посадском, Дмитровском, Наро-Фоминском, Пушкинском и Орехово-Зуевском округах.
В рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» для жителей и гостей региона в парках готовят обширную программу праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Особую атмосферу в парках создадут праздничные украшения, новогодние ёлки и иллюминация, почты и резиденции Деда Мороза, сезонные предложения от кафе и ресторанов. Для комфортного досуга предусмотрена сезонная инфраструктура: катки, лыжные трассы, тюбинговые горки и прокат спортинвентаря.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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«Подмосковные парки активно готовятся к зимнему сезону и новогодним праздникам, так как в это время они становятся главными точками притяжения жителей и гостей региона. Работники министерства и кураторы МосОблПарка выезжали в парки 21 городского округа. Они оценили их готовность к зиме и проконсультировали коллег перед началом сезона», – рассказал министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.
Как уточнили в ведомстве, проведён мониторинг парков в Долгопрудном, Краснознаменске, Котельниках, Электростали, Фрязино, Щёлково, Лобне, Шаховской, Лотошине, Королёве, Луховицах, Коломне, в Лосино-Петровском, Рузском, Можайском, Богородском, Павлово-Посадском, Дмитровском, Наро-Фоминском, Пушкинском и Орехово-Зуевском округах.
В рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» для жителей и гостей региона в парках готовят обширную программу праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Особую атмосферу в парках создадут праздничные украшения, новогодние ёлки и иллюминация, почты и резиденции Деда Мороза, сезонные предложения от кафе и ресторанов. Для комфортного досуга предусмотрена сезонная инфраструктура: катки, лыжные трассы, тюбинговые горки и прокат спортинвентаря.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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Лора Луганская