В Подмосковном Колюбакино состоялась встреча по вопросам капитального ремонта кровли дома

Огромное количество граждан Украины собираются вывезти своих детей за пределы государства. Как пишет издание УНИАН, директор одной из коммерческих школ Владимир Страшко сообщил, что число обращений от родителей, которые намерены вывезти детей с Украины и закончить обучение дистанционно, увеличивается.