В Подмосковном Колюбакино состоялась встреча по вопросам капитального ремонта кровли дома

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин поручил Министерству жилищно-коммунального хозяйства региона проконтролировать капитальный ремонт кровли жилого дома в Рузском районе, сообщает Министерство ЖКХ.
В посёлке Колюбакино состоялась встреча с жителями дома №16А по улице Попова, где проходит ремонт крыши. На встрече присутствовали генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов, глава Рузского городского округа Николай Пархоменко, представители строительного контроля ГБУ МО «УТНКР» и подрядных организаций, сообщает Министерство ЖКХ.
Встречу с жителями организовали после многочисленных жалоб на отсутствие строительных работ и протечек со стороны подрядной компании ООО «Свайтек М».
Задача руководства Фонда капитального ремонта Московской области — завершить кровельные работы до конца текущей недели. Повторная встреча с жителями запланирована на 11 ноября 2024 года.
После завершения всех строительных и монтажных работ Управление судебно-претензионной работы Фонда капитального ремонта совместно с управляющими компаниями, обслуживающими многоквартирные дома, проведёт совместную работу с жителями по подаче документов в страховую компанию для возмещения ущерба.
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«Ситуация под нашим контролем. Специалисты УТНКР и Фонда капитального ремонта Подмосковья, подведомственных министерству, делают все, для того чтобы в ближайшее время обеспечить качественное и своевременное завершение ремонта. Мы понимаем обеспокоенность местных жителей и приняли меры по контролю соблюдения условий контракта. Новая строительная организация уже зашла на объект и работает в рамках установленных сроков», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.В связи с многочисленными претензиями к подрядной компании ООО «Свайтек М» было решено сменить строительную компанию и передать все объекты городского округа Руза другим исполнителям.
Задача руководства Фонда капитального ремонта Московской области — завершить кровельные работы до конца текущей недели. Повторная встреча с жителями запланирована на 11 ноября 2024 года.
После завершения всех строительных и монтажных работ Управление судебно-претензионной работы Фонда капитального ремонта совместно с управляющими компаниями, обслуживающими многоквартирные дома, проведёт совместную работу с жителями по подаче документов в страховую компанию для возмещения ущерба.
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Дайана Хусинова