Власти 16 штатов США подали иск против Байдена

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Против решения президента США Джо Байдена о приостановке экспорта сжиженного природного газа (СПГ) подали иск 16 штатов страны, сообщает ТАСС.
Данный указ нарушает юридический процесс, «переворачивает» нефтегазовую отрасль, подрывает экономику. Он приведет к уничтожению важных рабочих мест и оттоку инвестиций на миллиарды долларов из штата, заявил генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон. Заявление опубликовано на его сайте.
Истцами выступили генеральные прокуроры американских штатов Алабама, Аляска, Арканзас, Вайоминг, Джорджия, Западная Вирджиния, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Оклахома, Техас, Флорида, Южная Каролина и Юта.
Объем мирового экспорта СПГ в 2023 году вырос на незначительные 2%, что стало минимальным показателем с 2014 года, не считая исключительного падения в ковидном 2020 году. Соединенные Штаты в 2023 году впервые стали главным мировым экспортером СПГ.
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Истцами выступили генеральные прокуроры американских штатов Алабама, Аляска, Арканзас, Вайоминг, Джорджия, Западная Вирджиния, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Оклахома, Техас, Флорида, Южная Каролина и Юта.
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Ювелина Бернст