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Власти 16 штатов США подали иск против Байдена

Власти 16 штатов США подали иск против решения Байдена приостановить экспорт СПГ
22 марта 2024, 04:04
Фото: РИА Новости/ Стрингер

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Против решения президента США Джо Байдена о приостановке экспорта сжиженного природного газа (СПГ) подали иск 16 штатов страны, сообщает ТАСС.
Данный указ нарушает юридический процесс, «переворачивает» нефтегазовую отрасль, подрывает экономику. Он приведет к уничтожению важных рабочих мест и оттоку инвестиций на миллиарды долларов из штата, заявил генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон. Заявление опубликовано на его сайте.

Истцами выступили генеральные прокуроры американских штатов Алабама, Аляска, Арканзас, Вайоминг, Джорджия, Западная Вирджиния, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Оклахома, Техас, Флорида, Южная Каролина и Юта.


Объем мирового экспорта СПГ в 2023 году вырос на незначительные 2%, что стало минимальным показателем с 2014 года, не считая исключительного падения в ковидном 2020 году. Соединенные Штаты в 2023 году впервые стали главным мировым экспортером СПГ.

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Пуск корабля к МКС впервые в истории отменили на обратном отсчете
22 марта 2024, 05:12

Фото: iStock/ Dmitriy Muravev

Отмена пуска ракеты непосредственно перед зажиганием, которая произошла в России 21 марта, стала первой в истории пилотируемой космонавтики, сообщили РБК эксперты.
«В России, если брать пилотируемую космонавтику, это первый случай отмены пуска автоматикой непосредственно перед зажиганием. А в беспилотных ракетах, когда запускали автоматические станции, спутники, ну, пару раз такое бывало», — сказал специалист ракетно-космической отрасли Александр Железняков.

Он назвал прецедентом просадку напряжения химического источника тока, что глава «Роскосмоса» Юрий Борисов обозначил как причину отмены пуска.

Эксперт объяснил, что автоматика регулярно проверяет все системы корабля, и если какие-то параметры выходят за пределы допустимых значений, то автоматика воспринимает это как сбой и останавливает дальнейшую подготовку. 21 марта, вероятно, произошла просадка напряжения, и автоматика остановила пуск, чтобы выяснить, почему это произошло, сказал он. Научный журналист Михаил Котов с ним согласился.

Оба эксперта также сошлись в оценке, что на Западе, в частности в США, такие явления происходят чаще.

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#сша
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#журналист
#сбой
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Власти разошлись в оценках санитарных требований к 5G
Минцифры и Роспотребнадзор разошлись в оценках санитарных требований к 5G
22 марта 2024, 05:10

Фото: iStock/ AnuchaCheechang

Представители Минцифры и Роспотребнадзора разошлись в позициях по вопросу изменения СанПиНов по регулированию допустимых радиочастотных излучений 5G, сообщил «Коммерсанту» источник.
По его словам, министерство хочет изменить существующие нормы, чтобы упростить создание сети 5G в стране. Там назвали действующие нормы «самыми строгими в мире» и отметили, что они устарели. Минцифры опирается на исследование, проведенное НИИ медицины труда имени Измерова. Институт утверждает, что безопасным для человека можно считать излучение мощностью 20–25 мкВт/кв. см; в жилых помещениях его рекомендовали оставить в пределах 10 мкВт, но на улице допустили увеличение до 40 мкВт. По действующим СанПиНам, максимальный уровень излучения в основных полосах сотовой связи равен 10 мкВт.

В Роспотребнадзоре не согласились с результатами данного исследования. Там считают, что установленные нормы безопасны для здоровья граждан, а значит оснований для их пересмотра нет.

Операторы связи поясняют, что пересмотр СанПиНов упростит развитие связи за счет увеличения мощности базовых станций и уменьшения их числа при запуске сетей нового поколения. Эксперты же полагают, что даже этих послаблений будет недостаточно.

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#минцифры
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ТАСС: СК завершил предварительное следствие по делу Блиновской
22 марта 2024, 04:51

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по уголовному делу в отношении блогера Елены Блиновской и её мужа Алексея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей СК.
Размер легализованных похищенных средств в деле Елены Блиновской увеличен с 43 до более 700 млн рублей. В окончательной редакции обвинения супругам Блиновским также вменяется неуплата налогов на сумму более 900 млн рублей и два эпизода неправомерного оборота средств платежей.

Как подчеркнули правоохранители, позиция самой Блиновской «в этой связи также немного изменилась»: на данный момент она считает себя виновной лишь в неуплате налогов. При этом её адвокаты Иван Морозов и Наталья Сальникова заявляют, что амнистия за дробление бизнеса, о которой сказал президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, может освободить создательницу «Марафона желаний» от уголовной ответственности по статье об уклонении от уплаты налогов — однако от выплат её это все равно не освобождает.

Напомним, что блогера и автора онлайн-марафонов Елену Блиновскую заключили в СИЗО до 26 апреля. 22 января была установлена причастность блогерши по нескольким новым эпизодам по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Ранее в отношении Блиновской было возбуждено уголовное дело по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Блогерша находилась под домашним арестом, однако, стало известно, что королева «Марафонов желаний» его не соблюдала.

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РПЦ призвала россиян брать отгулы для посещения храмов
22 марта 2024, 04:22

Фото: Фотобанк Московской области

Русская православная церковь предлагает россиянам брать на работе отгулы, чтобы иметь возможность посещать храмы во время идущего сейчас Великого поста. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» иеромонах Макарий (Маркиш), глава отдела Иваново-Вознесенской епархии по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ.
«Вы не можете во время рабочего дня с утра или вечером пойти на богослужение, поэтому возьмите отгул или что-то в этом роде, идите в храм», — отметил Макарий, пояснив при этом, что такая возможность должна быть предоставлена для того, чтобы чувствовать отличие служб Великого поста от других богослужений даже в будние дни.

Иеромонах Макарий является одним из разработчиков «Основ учения Русской православной церкви о достоинстве, свободе и правах человека», принятых Архиерейским собором РПЦ в 2008 году. Кроме епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, отец Макарий также возглавляет и епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства.

Смысл Великого поста — покаяние и подготовка верующих к встрече главного христианского праздника – Пасхи – Светлого Христова Воскресения. На протяжении всех 7-ми недель верующим положены покаяние и молитвы, отказ от развлечений и воздержание в еде.

Начало Великого поста приходится на 18 марта 2024 года. Пост продлится 48 дней и завершится 4 мая. Пост всегда начинается за 7 недель до Пасхи, дата которой определяется исходя из правил, установленных еще на I Вселенском соборе и с помощью пасхалии — специальной системы расчетов.

Важно понимать, что пост — это не только ограничения в пище. Отказ от излишеств в еде необходим для того, чтобы верующий мог уделять все время молитве и духовным делам, не отвлекаясь на физические удовольствия. Поэтому во время Великого поста христианам предписано соблюдать некоторые ограничения в поведении.

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#пост
#рпц
#россияне
#храмы
#православие
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Генассамблея ООН приняла первую в истории резолюцию по искусственному интеллекту
22 марта 2024, 03:25

Фото: iStock/ChakisAtelier

Генеральная Ассамблея ООН 21 марта единогласно приняла первую в истории резолюцию о глобальном регулировании развития и применения технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил официальный сайт Организации Объединённых Наций.
Резолюцию под названием «Использование возможностей безопасных, защищенных и надежных систем искусственного интеллекта для устойчивого развития» предложили США, а ее соавторами выступили 120 государств.

«Новаторская резолюция, принятая сегодня, укрепляет глобальный консенсус в отношении безопасных, надежных, заслуживающих доверия систем искусственного интеллекта <...> которые способствуют устойчивому развитию и уважают основные свободы <...> страны мира решили управлять ИИ, и не допустить, чтобы он управлял людьми», — заявила журналистам постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, комментируя итоги голосования.

Искусственный интеллект уже используется для диагностики заболеваний и прогноза природных катаклизмов, он помогает фермерам выращивать больше сельхозпродуктов и учителям учить большее количество школьников, сказала американский дипломат.

Принятая в четверг резолюция, в частности, содержит призыв расширять возможности развивающихся стран мира в плане подключения последних к цифровой инфраструктуре и доступа к технологическим инновациям, а также содействовать тому, чтобы все автоматизированные решения и связанные с ними процессы находились под надзором человека.

Кроме того, авторы документа предлагают внедрять меры для соблюдения прав интеллектуальной собственности, обеспечения конфиденциальности и защиты персональных данных, а также прозрачности, предсказуемости, надежности работы систем искусственного интеллекта на протяжении всего их жизненного цикла.

IT-эксперт аналитического центра университета «Синергия» Алексей Ермаков рассказал о предназначении искусственно интеллекта и отметил, что в перспективе он будет помогать человеку принимать более качественные решения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#оон
#искусственный интеллект
#сша
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NBC: в США выйдут в продажу первые в мире «умные пистолеты»
NBC: в США до конца марта начнут поставки первых в истории «умных пистолетов»
22 марта 2024, 03:10

Фото: iStock/ zoka74

Американская компания Biofire до конца марта начнет продажу первого в истории «умного пистолета», так называемого смартгана, который стреляет только в руках авторизованного пользователя, сообщает NBC.
9-миллиметровый пистолет будет стоить $1499. То есть он в два раза дороже обычного пистолета, но при этом оснащен технологией распознавания отпечатков пальцев и лиц. Генеральный директор и основатель компании Кай Клопфер заверил, что оружие тщательно протестировано и надежно.

Выстрелить из «умного пистолета» смогут до пяти авторизованных лиц. Как только оружие покинет их руки, пусковой механизм будет отключен. Цель концепции — предотвратить непреднамеренные выстрелы детей, самоубийства подростков, кражи и преступное использование оружия.

В Biofire уточнили, что первая партия таких пистолетов будет отправлена инвесторам и людям из ближайшего окружения компании. В последующие месяцы свои заказы получат первые платные клиенты, которых тысячи, утверждают в компании. Порядка трети заказчиков станут владельцем оружия впервые.

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#оружие
#пистолет
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#компании
#клиенты
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В Шанхае провели запуск самого быстрого интернета со скоростью 10G
22 марта 2024, 01:54

Фото: iStock/ Jaiz Anuar

В Шанхае запустили демонстрационный район с интернетом со скоростью 10G, сообщает Astera.
Это первый в мире район, где интернет со скорость 10 гигабит в секунду доступен всем желающим, а не ограниченному кругу людей.

При такой скорости, например, загрузка фильма разрешением 8K и размером 90 ГБ занимает 72 секунды. При обычном гигабитным интернете скачивание такого фильма занимает минимум 12 минут.

Сеть 10G также позволяет пользователям смотреть четкие 3D-видеоролики в реальном времени с эффектом присутствия, наблюдая за происходящим под любыми углами. Кроме того, быстрая передача данных расширяет возможности умных домов.

Проект, запущенный в Шанхае, должен стать основой для создания «15-минутного круга общения» — городской среды, где все необходимые услуги и возможности находятся в радиусе 15 минут от граждан. Инициатива разрабатывается China Telecom и правительством округа Янпу.

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#пользователи
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В России предлагают запретить продавать сладкую газировку детям до 18 лет
22 марта 2024, 00:56

Фото: iStock/ petrenkod

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец предложила запретить продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию соответствующего обращения в Госдуму.
Волынец напомнила, что одной из целей государственной политики в интересах детей является защита от негативно влияющих на их физическое развитие факторов.

Она также обратила внимание на то, что газированные напитки включены в список продуктов, запрещенных для реализации в организациях общественного питания образовательных учреждений.

Такие напитки из-за содержания в них искусственных красителей, консервантов и ароматизаторов могут наносить вред здоровью детей, в частности зубам, приводить к ожирению и нарушениям обмена веществ, отметила детский омбудсмен.

Обращение направлено на имя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева и члена комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Ларионовой

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Минюст США обвинил Apple в том, что компания монополизировала рынок смартфонов
22 марта 2024, 00:47

Фото: iStock/PhillDanze

Министерство юстиции США и генеральные прокуроры сразу шестнадцати американских штатов подали иск в отношении компании Apple Inc., обвинив её в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Мы утверждаем, что Apple использует стратегию, основанную на антиконкурентном поведении, которое наносит ущерб как потребителям, так и разработчикам», — отметил генеральный прокурор США Меррик Гарланд (именно генпрокурор, по американским законам, является главой Минюста).

Поданный иск утверждает, что Apple вовсю использует своё доминирующее положение на рынке смартфонов и мобильных приложений, тем самым ограничивая владельцам iPhone возможность поменять свои устройства, или же начать использовать продукты других производителей.

Иск может быть направлен в федеральный суд уже 21 марта. Это будет третий случай за 14 лет, когда власти США уличают Apple в нарушениях антимонопольного законодательства.

Ранее американские пользователи Apple подали в суд Северной Калифорнии на корпорацию за монополизацию рынка облачных сервисов в пользу фирменного продукта Apple Inc. — iCloud. Интересы пользователей представляет юридическая фирма Hagens Bergman. По словам представителей юридической фирмы, Apple разрешает использовать сторонние хранилища на iPhone, но большинство информации, включая данные приложений и настройки, не может быть синхронизировано без использования iCloud. По мнению компании, потребители должны отказаться от резервного копирования или использовать iCloud и платить соответствующие тарифы.

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#apple
#суд
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