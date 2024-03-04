ЕК введет ограничение поставок российского СПГ в ЕС в апреле

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Еврокомиссия планирует ввести директиву, запрещающую поставки российского сжиженного природного газа в Евросоюз в апреле. Об этом сообщает еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, пишет ТАСС.
«Мы рассчитываем, что Европарламент проведет окончательное голосование по этой директиве на пленарной сессии в Страсбурге в апреле и это позволит нашим странам принять меры [против российского СПГ], не прибегая к санкциям», — заявил Симсон.Ранее стало известно, что по информации министерства энергетики США, в 2023 году Штаты третий раз подряд стала крупнейшим экспортером сжиженного природного газа в Европу. Доля США в импорте сжиженного природного газа Евросоюзом составила 48%, или 7,1 миллиарда кубометров в сутки, отмечает издание.
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