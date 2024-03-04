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ЕК введет ограничение поставок российского СПГ в ЕС в апреле

В Евросоюзе в апреле проголосуют по директиве о запрете поставок российского СПГ
04 марта 2024, 15:06
Фото: istock / NiseriN

Фото: istock / NiseriN

Еврокомиссия планирует ввести директиву, запрещающую поставки российского сжиженного природного газа в Евросоюз в апреле. Об этом сообщает еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, пишет ТАСС.

«Мы рассчитываем, что Европарламент проведет окончательное голосование по этой директиве на пленарной сессии в Страсбурге в апреле и это позволит нашим странам принять меры [против российского СПГ], не прибегая к санкциям», — заявил Симсон.
Ранее стало известно, что по информации министерства энергетики США, в 2023 году Штаты третий раз подряд стала крупнейшим экспортером сжиженного природного газа в Европу. Доля США в импорте сжиженного природного газа Евросоюзом составила 48%, или 7,1 миллиарда кубометров в сутки, отмечает издание.


Ранее в ЕК оценили риски остановки транзита российского газа через Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Иссушили банковскую систему донельзя»: Эксперт о прогнозе закрытия ряда банков в России
Президент АРБ Тосунян: практика закрытия банков должна быть сведена к минимуму
04 марта 2024, 12:48

Фото: istock / ultramarine5

В 2024 году число работающих в России банков может сократиться, а их прибыль — снизиться. О возможном исчезновении ряда банковских организаций предупредили аналитики «Эксперт РА».
Так, в ЦБ РФ в феврале отозвал лицензии у двух банков: у «Киви банка», который по величине активов занимал 89-е место в банковской системе РФ, и у банка «Гефест» (336-е место). Президент ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в беседе с «Радио 1» рассказал, стоит ли ожидать зачистку банковского сектора.

«То, что в прошлом году ни у одного банка не была отозвана лицензия, вот это можно брать в качестве ориентира. Я надеюсь, у Центрального банка есть понимание того, что уже и так иссушили банковскую систему донельзя. В то же время, естественно, абсолютно исключать отказ от отзыва о лицензии невозможно, но, с другой стороны, эта практика уже должна быть сведена к минимуму, и 15 банков при всего 300 банках, оставшихся на рынке, это уже большая цифра. Я надеюсь, что она не реализуется», — прокомментировал эксперт.
Аналитики прогнозируют снижения прибыли сектора в 2024 году на 500 миллиардов с рекордных 3,3 триллиона рублей. Тосунян отметил, что монополисты замкнули всю прибыль на себе и разрыв между банками достаточно большое.

«И даже если она (прибыль - прим.ред) будет сохранена как высокая прибыль, но при этом при монополизированном рынке, это не решение проблемы. Важно, чтобы сама система была диверсифицирована и многослойна, чтобы не убирали опять же в угоду монополистам как можно больше небольших банков, чтобы монополистам легче было навязывать свою процентную ставку, свои комиссии и так далее», — подытожил президент АРБ.

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В Лобне откроют завод по восстановлению двигателей
04 марта 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Авторемонтный завод, специализирующийся на восстановлении двигателей внутреннего сгорания, запустит на территории городского округа Лобня компания «Механика», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Компания инвестирует в этот проект более 400 миллионов рублей. На первом этапе на предприятии будет создано 50 рабочих мест, в дальнейшем штат планируется увеличить в два раза», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
В настоящее время на производственной площадке уже завершают ремонт, ведётся подготовка к монтажу оборудования. Первый производственный участок на новом заводе планируется запустить в эксплуатацию в июне текущего года.

На заводе, помимо производства запасных частей для двигателей внутреннего сгорания легковых автомобилей и крупногабаритной техники, планируют выпускать запчасти и элементы тюнинга для стрелкового оружия.

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#екатерина зиновьева
#экономика и инвестиции в подмосковье
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Производители из Московской области стали победителями конкурса «Знай наших»
04 марта 2024, 10:35

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Подмосковные производители стали победителями конкурса новых брендов России. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Подмосковные производители вошли в число 82 победителей конкурса «Знай наших».

«В число победителей вошли производитель целлюлозного волокна «РАМЭКО» из Воскресенска в номинации «Эко», производитель протезов METIZ из Щелково в номинации «Инклюзия», производитель полезных продуктов питания «АйсКро» из Солнечногорска в номинации «Вкусно-и-точка». Производитель трейлеров MOBITRUCK стал супер-победителем в номинации «Высокие технологии». Продукцию «Мобитрак» ранее оценил Президент России на выставке брендов конкурса. Кроме того, Подмосковье вошло в число лучших регионов по работе с брендами», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что победители смогут получить помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, а также бесплатные рекламные кампании от ведущих операторов наружной рекламы.

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В Подмосковье запускают новое кондитерское производство
04 марта 2024, 10:18

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Новую площадку по производству кондитерских изделий ввели в эксплуатацию в городском округе Волоколамск, здесь будет выпускать продукцию компания «Хлебпром», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
«Предприятие начало работу ещё в 1982 году в Челябинске, а сегодня расширило свое производство и приобрело завод на северо-западе Подмосковья», — отметил глава регионального Минсельхозпрода Владислав Мурашов.
Он добавил, что компания создаст в Подмосковье более 400 рабочих мест.

В министерстве также напомнили, что Московская область занимает значительное место по производству кондитерских изделий в стране: в регионе выпускают 14% от общероссийского объёма такой продукции. Например, в минувшем году в Подмосковье произвели свыше 590 тысяч тонн варенья, шоколадных конфет, пастилы, безе и прочих сладостей. Новое производство позволит дополнительно увеличить этот показатель.

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#кондитерские изделия
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Конгресс США согласовал финансы для федерального правительства до конца 2024 года
04 марта 2024, 08:34

Фото: iStock/tupungato

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер объявил о достижении соглашения между демократами и республиканцами, которое позволит обеспечить финансирование федерального правительства до конца 2024 финансового года, пишет агентство Reuters.
По словам Шумера, соглашение предусматривает выделение около 1,66 триллиона долларов на работу правительства. Лидер демократов заявил, что принятие шести законопроектов о финансировании поможет избежать шатдауна, который мог произойти 8 марта из-за прекращения финансирования.

«Конгресс, наконец, достиг двухпартийных договоренностей по шести законопроектам о финансировании правительства, что позволит продолжить его работу», — отметил Шумер.
Чтобы избежать шатдауна, Палате представителей необходимо в ближайшие дни принять законопроекты и направить их в Сенат. Сенату в свою очередь потребуется двухпартийное сотрудничество для принятия документов до крайнего срока, установленного на пятницу.

Шатдаун - это ситуация, при которой правительство США прекращает свою работу из-за отсутствия утвержденного бюджета. Бюджетный год в США начинается 1 октября, и если Конгресс не может согласовать и принять бюджет к этому сроку, то правительство оказывается в подвешенном состоянии без финансирования.

Последствия шатдауна весьма серьезны. Без финансирования все государственные ведомства США прекращают работу, за исключением тех, которые считаются жизненно важными для национальной безопасности и общественного порядка. Это означает, что около 4 миллионов федеральных служащих могут оказаться без зарплаты.

Для сотрудников правительства шатдаун - это чрезвычайно стрессовый период. Они не знают, когда получат следующую зарплату, и могут быть вынуждены брать отпуска без сохранения содержания или искать дополнительный заработок. Шатдауны могут также привести к задержкам в предоставлении государственных услуг, таких как обработка паспортов, проведение научных исследований и финансирование инфраструктурных проектов.

Кроме того, шатдауны могут иметь негативные экономические последствия. Бездействующее правительство не может вносить стипендии и гранты, что влияет на деятельность предприятий и организаций. Падение потребительских расходов и снижение деловой активности также усугубляют экономические проблемы.

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В Думе предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет
04 марта 2024, 06:22

Фото: iStock/ Olga Shumitskaya

Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о доплате к пенсии до двукратной величины прожиточного минимума по стране за стаж от 30 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст инициативы, которая направлена для заключения в правительство.
Авторы проекта считают, что россияне, внесшие столь значительный трудовой вклад в социальное и экономическое развитие страны имеют право на то, чтобы «обеспечить себе достойную жизнь». Повышенная пенсия сделает их жизнь более комфортной и качественной, отмечают депутаты.

В пояснительной записке уточняется, что величина прожиточного минимума для пенсионеров в целом по стране на 2024 год установлена в размере 13 290 руб. То есть, двукратная величина составит в текущем году более 26 тыс. руб.

В октябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что неработающих россиян, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера, в стране нет. На сегодняшний день в РФ предусмотрена доплата неработающим пенсионерам до этого уровня. Эти доплаты получают 6,3 млн пенсионеров.

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«Эксперт РА»: в 2024 году в России могут прекратить работу 15 банков
04 марта 2024, 05:53

Фото: iStock/ ultramarine5

В 2024 году для российских банков перестанут действовать факторы, которые поддерживали их высокую прибыль в прошлом, считают аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». Они допускают сокращение рынка на 15 игроков, пишет РБК.
По прогнозам «Эксперт РА», банки в текущем году не смогут обновить рекорд по чистой прибыли и заработают около 2,8 трлн руб. То есть финансовый результат сократится на 13% (с 3,3 трлн руб.) по сравнению с 2023 годом, который стал успешным для сектора. Такой спад аналитики охарактеризовали как период «после золотой лихорадки».

Специалисты прогнозируют в этом году снижение процентных и комиссионных доходов банков, особенно в розничном сегменте, из-за более жесткого регулирования со стороны ЦБ, спад выдач кредитов на жилье на 10–20% в годовом отношении, вероятность роста отчислений в резервы на фоне «постепенного вызревания» кредитов, выданных в 2023 году.

В новых условиях, по прогнозу «Эксперт РА», примерно 15 банков могут уйти с рынка. Около половины из них — в результате отзывов лицензий. Остальные в результате добровольной сдачи лицензий, плановой реорганизации или сделки M&A.

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#сделки
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Госдолг Украины на душу населения с 2014 года вырос в четыре раза
04 марта 2024, 04:32

Фото: iStock/ alfexe

Государственный долг Украины на одного жителя страны за последние девять лет вырос в четыре раза — до $5,5 тыс., подсчитали РИА Новости, основываясь на данных украинского Минфина.
Известно, что с 2014 года госдолг страны увеличился в 2,4 раза, а за последние два года — в 1,5 раза, до $145,3 млрд.

Основной рост произошел во внешней задолженности. Девять лет назад она была на отметке $31 млрд, два года назад— $64 млрд, а по итогам прошлого года достигла почти $95 млрд.

Таким образом, в 2014 году долг страны на одного украинца составлял $1,4 тыс., в 2021 году — $2,4 тыс., а в текущем году — $5,5 тыс.

В конце февраля евродепутаты одобрили создание очередного фонда помощи Киеву объемом в €50 млрд. Эти средства предполагается выделять Украине до 2027 года. При этом €33 млрд из них, или $35,8 млрд (по среднему курсу в 2024 году), — в виде кредитов. С учетом этого госдолг на одного украинца рискует увеличиться в ближайшие годы по меньшей мере до $6,9 тыс.

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Кризис в Красном море ведет к росту цен на продовольствие в мире
ФАО: Кризис в Красном море ведет к росту цен на продовольствие в мире
04 марта 2024, 02:47

Фото: iStock/ DINphotogallery

Кризис, вызванный блокировкой движением хуситов «Ансар Аллах» Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря, оказал негативное влияние на мировую торговлю продовольствием и ведет к его подорожанию, сообщил ТАСС директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.
По его сведениям, стоимость фрахта судов, идущих по этому маршруту, подскочила почти в четыре раза, а грузоперевозки упали на треть. Крупнейшие мировые морские перевозчики «отказались доставлять товар через Красное море», что привело к нарушению устоявшихся логистических цепочек. В результате грузы доставляются обходными путями. В частности, суда, курсирующие между Азией и Европой теперь следуют вокруг мыса Доброй Надежды, что на 8 тыс. км длиннее и на 10-14 дней дольше традиционного маршрута при увеличении расходов на дополнительное горючее в среднем на 15%.

Все это приводит к удорожанию продукции, продовольственной инфляции и сокращению доступности товаров для конечного потребителя, констатировал Кобяков.

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