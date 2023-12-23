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Власти Бразилии начали использовать необычных тюремных охранников

Oddity Central: В бразильской тюрьме сторожевых собак заменили на гусей
23 декабря 2023, 04:27
Фото: iStock/Andrey_Kanyshev

Фото: iStock/Andrey_Kanyshev

В одной из тюрем бразильского штата Санта Катарина сторожевых собак заменили на гусей, пишет издание Oddity Central. Оказалось, что они более эффективны в вопросах охраны, да и содержать их намного дешевле.
«У нас есть видеонаблюдение, личное наблюдение и, наконец, наблюдение с помощью гусей», — говорится в заявлении руководства исправительного учреждения.

Служба безопасности отмечает, что у гусей хороший слух и они издают громкие звуки, тем самым предупреждая охрану о возникновении внештатной ситуации.




Надо отметить, что в Бразилии практика использования гусей в тюрьмах существует давно. Так, ещё в 2011 году тюрьма Собрал в одном из крупнейших городов страны Сан-Паулу привлекла внимание международных новостей из-за использования гусей для предотвращения побегов заключенных.

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#бразилия
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Водителям объяснили, чьи права станут недействительными в 2024-м
Эксперт Данилов: Водительские права, выданные за рубежом, станут недействительны
23 декабря 2023, 02:46

Фото: iStock/Anton Novikov

Преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов заявил, что иностранные граждане, которые получили права за границей, в течение полугода после получения гражданства или вида на жительство должны обменять их на российские. Для россиян с заграничными правами шесть месяцев отсчитываются с момента въезда в страну, добавил специалист в беседе с агентством «Прайм».
Уточняется, что нововведения вступят в силу 1 апреля 2024 года. При этом те, кто на этот момент будут иметь основания для замены водительских прав, будет дан год — до 1 апреля 2025 года. Полугодовая норма же норма начнёт действовать для тех, кто получит такие основания позже.

Отмечается, что сдавать экзамены на права таким гражданам не придётся — они смогут получить российский документ на основание иностранного. Если новое требование не будет выполнено, наступит ответственность по ст. 12.7 КоАП, и водитель будет отстранён от управления транспортным средством до получения актуальных прав.

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#россияне
#коап
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Владельцам домашних животных напомнили правила для новогодних праздников
23 декабря 2023, 00:39

Фото: Istockphoto / TatyanaGl

Чтобы избежать неприятностей и волнений в зимние каникул, владельцам домашних животных необходимо выполнять несколько правил. Их перечислили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Согласно прошлогодней статистике, только в Терветуправление №1 Московской области в новогодние праздники обратились более 60 раз с жалобами на плохое самочувствие питомцев. У собак и кошек выявили отравления, гастроэнтерит, инородные тела в кишечнике и другие заболевания», – рассказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Хозяевам домашних животных следует избегать опасных украшений. Их нужно развесить повыше. Чтобы животное не поранилось осколками, рекомендуется заменить стеклянные ёлочные игрушки на пластиковые или текстильные. Нельзя использовать в качестве новогодних украшений мишуру в виде дождика.

Ещё один совет – исключить лакомства со стола. Не следует оставлять без присмотра праздничный стол и угощать питомца едой с него. Даже небольшая порция может вызвать серьёзные нарушения пищеварительной системы. Особенно опасны жирная, жареная и сладкая пища, шоколад и виноград.

Не стоит любоваться салютами в компании питомца. В новогоднюю ночь не стоит выводить его на улицу позднее 20 часов. Даже самые смелые животные испытывают сильный стресс при резком шуме. Они могут неожиданно убежать, проявить агрессию или спрятаться.

За 3-5 дней до новогодней поездки за пределы России нужно оформить ветеринарное свидетельство в государственной ветеринарной клинике по месту проживания животного.

Записаться на приём в государственную ветеринарную службу Московской области можно через региональный портал госуслуг. Все вопросы можно по телефону 7 (495) 668-01-25.

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#московская область
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Дом для переселенцев из аварийного жилья в Красногорске достроят в начале будущего года
23 декабря 2023, 00:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Завершить строительство дома для переселенцев из аварийного жилья, который возводится в Красногорске, планируют в I квартале 2024 года. Такой срок назвали в пресс-служба Министерства стройкомплекса Подмосковья.
«Сейчас строители завершили монолитные работы. Продолжается устройство инженерных сетей и отделка помещений. Также рабочие устанавливают оконные блоки, фасадные конструкции, ведут кровельные работы», – уточнили в министерстве.
Там добавили, что на объекте трудятся около 150 рабочих, задействовано пять единиц техники. В новостройку переедут 213 семей – более 500 жильцов трёх аварийных домах на улице Первомайской.

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#московская область
#подмосковные стройки
#строительство
#ветхое жильё
#аварийное жильё
#дом
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Москалькова: Российским и украинским военнопленным передали письма от их родных
22 декабря 2023, 23:23

Фото: iStock/LoraLiu

Военнопленные из России и Украины получили письма от своих родных, сообщила в своём Telegram уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«На российско-украинской границе при поддержке и участии компетентных органов совершен гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины, и для украинских военнослужащих, задержанных и содержащихся на территории России», — написала она.

Омбудсмен подчеркнула, что это первый подобный взаимный гуманитарный обмен с начала вооружённого конфликта 24 февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на условиях взаимности одновременно посетили военнослужащих своих стран, попавших в плен в ходе боевых действий. Всего Москалькова и Лубинец посетили 238 пленных солдат — по 119 с каждой стороны.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#письма
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#россия
#украина
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Воробьёв: ключи последним обманутым дольщикам вручат в ближайшие дни
22 декабря 2023, 21:52

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

До конца года права обманутых дольщиков в Подмосковье будут полностью восстановлены. Последние ключи и компенсации гражданам передадут в ближайшие дни, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в поздравлении Главгосстройнадзора региона с 30-летием.
«В этом году мы полностью восстановим права обманутых дольщиков. У нас их было 117 тыс человек. В ближайшие дни передадим последние ключи и компенсации. Спасибо нашему президенту за поддержку в этом вопросе. В Подмосковье по-прежнему востребован формат долевого строительства, но теперь он полностью защищён. 95% такого жилья строится с использованием эскроу-счетов», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Он отметил, что под надзором ведомства сейчас более 2 тыс объектов капитального строительства. Специалисты внедряют технологии искусственного интеллекта для контроля их возведения. За 30 лет Московская область стала лидером по строительству жилья и социальных объектов в России.

«Наша задача – направлять предпринимателей, убирать лишнее давление, но при этом держать всё под контролем и подключаться, когда застройщику нужна помощь. В этом нам помогает «Центр содействия строительству», который сопровождает и упрощает взаимодействие с бизнесом», – отметил глава региона.
Он добавил, что в следующем году планируется сократить для застройщиков выход на стройку с девять до шести месяцев. При этом в 2016 году срок составлял 36 месяцев.

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«Чертовски близко к идеалу»: Американца поразила жизнь в российских городах
Бывший разведчик Риттер: Москва близка к тому, чтобы быть идеальным городом
22 декабря 2023, 21:51

Фото: iStock/Noppasin Wongchum

Санкционное давление западных стран никак не повлияло на жизнь россиян, с таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
«Я был во многих частях страны — в Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске. У них там все прекрасно. Вообще, в целом, дела у России идут очень хорошо. Не скажу, что там все идеально, хотя Москва чертовски близко к тому, чтобы быть идеальной», — прокомментировал ситуацию Риттер.

Бывший разведчик также отметил, что Россия больше никогда не впадёт в зависимость от Запада, как это было в последнем десятилетии прошлого века. При этом, по мнению Риттера, Москва открыто настроена к дружественным отношениям как с Европой, так и с США.

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#москва
#сша
#россия
#экономика
#санкции
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Совфед одобрил поправки, уточняющие условия выплаты маткапитала
22 декабря 2023, 21:44

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Совфед одобрил поправки в законодательство, уточняющие граждан, которые имеют право на получение материнского капитала.
Отмечается, что, если президент России Владимир Путин подпишет соответствующий закон, то с 1 января 2024 года на материнский капитал могут рассчитывать только лица, имеющие российское гражданство на момент рождения ребёнка, и только при условии, что ребёнок является гражданином РФ по рождению.

Соавтор поправок сенатор Елена Афанасьева отметила, что принятие таких мер позволит избежать получения материнского капитала гражданами других государств, проживающими на территории России.

Помимо этого, в следующем году ожидается повышение материнского капитала и размера пособий по беременности и родам.

Также вводится новое правило, согласно которому женщина, воспитывающая ребёнка до 1,5 лет, в случае выхода на работу на полный рабочий день сохраняет за собой декретные выплаты.

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#материнский капитал
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#гражданство
#россия
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Жителей Подмосковья пригласили проголосовать за самую нарядную ёлку региона
22 декабря 2023, 21:36

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Жители Московской области могут принять участие в онлайн-голосовании за самую нарядную ёлку Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий региона.
В начале декабря команда ГУСТ запустила соответствующий конкурс. Активные жители региона создали праздничное настроение всему двору, украсив главный символ Нового года ёлку. Теперь пришла пора выбирать победителей.
«В пятницу в 18 часов началась «Ёлочная битва». В нашем телеграм-канале РевиZорро запущено народное голосование. Оно продлится ровно сутки, до 18 часов 23 декабря. Далее будут определены победители, которые заберут подарки. Приглашаем поддержать участников, выбрать любимчика и насладиться новогодней атмосферой», – сказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
В ГУСТ отметили, что вместе с ёлочками жители украшали подъезды и дворы.

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#новый год
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В 2024 году в Московской области отремонтируют более 20 соцучреждений
22 декабря 2023, 21:21

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В следующем году в Подмосковье планируют отремонтировать более 20 социальных учреждений. На ремонт направят около 740 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«В 2024 году мы продолжим активную работу по улучшению соцучреждений и прилегающим территориям. Всего запланировано отремонтировать более 20 объектов. На это мы предусмотрели 736 млн рублей», – поделилась планами министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
По её словам, в текущем году на ремонт израсходовали 837 млн рублей. Особое внимание уделили капремонт. Капитально восстановлены были 27 объектов на сумму более 809 млн рублей. Косметический ремонт провели в девяти медучреждениях. Расходы на работы составили 28 млн рублей.

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#подмосковье
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