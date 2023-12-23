Власти Бразилии начали использовать необычных тюремных охранников

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В одной из тюрем бразильского штата Санта Катарина сторожевых собак заменили на гусей, пишет издание Oddity Central. Оказалось, что они более эффективны в вопросах охраны, да и содержать их намного дешевле.
«У нас есть видеонаблюдение, личное наблюдение и, наконец, наблюдение с помощью гусей», — говорится в заявлении руководства исправительного учреждения.Служба безопасности отмечает, что у гусей хороший слух и они издают громкие звуки, тем самым предупреждая охрану о возникновении внештатной ситуации.
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