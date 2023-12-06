Тюремные робы в женских колониях хотят сделать менее депрессивными

Фото: РИА Новости/Семен Апасов
Тюремные робы в женских российских колониях планируют изменить, чтобы они выглядели не так депрессивно.
Об этом в Совете Федерации сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.
При этом Чуйченко не стал уточнять, как именно изменят женские робы в колониях.
Ранее сообщалось, что в СИЗО появятся заместители главы по работе с верующими. Министр юстиции Константин Чуйченко сделал анонс возможного появление в России должности помощника начальника следственного изолятора по работе с верующими.
Об этом пишет РИА Новости.
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«Мы сейчас с ФСИН обсуждаем изменение одежды, прежде всего женской. В плане цвета. Потому что то, что они сегодня носят, это депрессивные тона», —цитирует министра РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в СИЗО появятся заместители главы по работе с верующими. Министр юстиции Константин Чуйченко сделал анонс возможного появление в России должности помощника начальника следственного изолятора по работе с верующими.
Об этом пишет РИА Новости.
«Получив согласие президента РФ, мы совместно со ФСИН России, РПЦ и другими религиозными конфессиями работаем над введением должности помощника начальника СИЗО по работе с верующими», —сказал Константин Чуйченко во время встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.Читайте также:
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Мария Фирсова