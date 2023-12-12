Отсидевший по ошибке 27 лет американец потребовал $50 млн от властей

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Американец, который по ошибке отсидел 27 лет в тюрьме, обратился в суд с требованием возместить ему 50 миллионов долларов за причиненный психологический ущерб. Об этом сообщает Associated Press.
Мужчина, который провел в тюрьме 27 лет, потребовал компенсацию от властей и правоохранителей, из-за которых он оказался в заключении. Иск незаконно осужденного, направлен на рассмотрение. Адвокаты американца отмечают, что во время заключения заключенный был подвергнут избиению и получил психологические травмы.
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