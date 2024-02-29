Херсонская область страдает от некачественной воды, сообщили власти региона

Фото: iStock/by sonmez
Программа «Чистая вода» наиболее актуальна для решения проблемы с качественным водоснабжением в Херсонской области. Об этом в своём Telegram-канале написал глава правительства региона Андрей Алексеенко.
Президент России Владимир Путин затронул этот вопрос в ходе своего послания к Федеральному собранию. Он подчеркнул важность снабжения россиян чистой качественной питьевой водой, поэтому программа «Чистая вода» будет продолжена.
Алексеенко сообщил, что в этом году в рамках программы в регионе начнутся работы по реконструкции пяти артезианских скважин, будет произведён ремонт сетей Новотроицкого района, проектирование масштабной модернизации водного хозяйства Скадовска и Аскании-Нова.
Правительство России выделило на реализацию этого плана 900 миллионов рублей.
В настоящее время изношенность водопровода и канализации в Херсонской области близка к 100%.
Читайте также:
Акция «Вода России» объединит более 7 тысяч подмосковных волонтёров
Дмитровский округ стал лидером по реализации программы «Чистая вода»
Диетолог рассказала, полезна ли вода с магнием и калием
Алексеенко сообщил, что в этом году в рамках программы в регионе начнутся работы по реконструкции пяти артезианских скважин, будет произведён ремонт сетей Новотроицкого района, проектирование масштабной модернизации водного хозяйства Скадовска и Аскании-Нова.
В настоящее время изношенность водопровода и канализации в Херсонской области близка к 100%.
Читайте также:
Акция «Вода России» объединит более 7 тысяч подмосковных волонтёров
Дмитровский округ стал лидером по реализации программы «Чистая вода»
Диетолог рассказала, полезна ли вода с магнием и калием
Анастасия Чинкова