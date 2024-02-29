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Херсонская область страдает от некачественной воды, сообщили власти региона

Херсонские власти: для качественного водоснабжения важна программа «Чистая вода»
29 февраля 2024, 19:53
Фото: iStock/by sonmez

Фото: iStock/by sonmez

Программа «Чистая вода» наиболее актуальна для решения проблемы с качественным водоснабжением в Херсонской области. Об этом в своём Telegram-канале написал глава правительства региона Андрей Алексеенко.
Президент России Владимир Путин затронул этот вопрос в ходе своего послания к Федеральному собранию. Он подчеркнул важность снабжения россиян чистой качественной питьевой водой, поэтому программа «Чистая вода» будет продолжена.

Алексеенко сообщил, что в этом году в рамках программы в регионе начнутся работы по реконструкции пяти артезианских скважин, будет произведён ремонт сетей Новотроицкого района, проектирование масштабной модернизации водного хозяйства Скадовска и Аскании-Нова.


Правительство России выделило на реализацию этого плана 900 миллионов рублей.

В настоящее время изношенность водопровода и канализации в Херсонской области близка к 100%.

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#херсонская область
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Для госслужащих могут ужесточить наказание за нарушение этических норм
29 февраля 2024, 19:41

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В Госдуму внесён законопроект о расширении возможностей для прекращения по инициативе работодателя контракта с госслужащими, если те совершили поступки, порочащие честь и достоинство. Об этом в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Авторы законопроекта считают, что установление специальных требований к поведению госслужащих поможет предотвратить действия, не соответствующие их статусу и нормам поведения. Сейчас уволить за такие поступки сложно. Например, при совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения вне рабочего времени применение действующих оснований для увольнения по инициативе работодателя затруднительно. Ведь действия совершаются во внеслужебное время и не подпадают под действующие ограничения», – пояснили в ГУРБ.
Там добавили, что акцент в проекте закона сделан на том, чтобы предотвратить поведение госслужащих, которое может подорвать авторитет органов власти. Ведь в основе их работы – защита общественных интересов.

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#московская область
#безопасность
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Россиянам рассказали, в каком случае могут отказать в страховой пенсии
29 февраля 2024, 19:39

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Страховая пенсия по старости может быть не назначена из-за нехватки стажа и пенсионных коэффициентов (ИПК). Об этом в беседе с «Москвой 24» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По действующим правилам россиянин должен иметь 15 лет стажа и набрать 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента для получения страховой пенсии.

Если же этих элементов не хватает, значит пожилому человеку будет начислена социальная пенсия. Получать её можно через пять лет после достижения пенсионного возраста, рассказала собеседница «Москвы 24».

Бессараб добавила, что в этом году на пенсию могут выйти женщины, которым исполнилось 58 лет, и мужчины в возрасте от 63 лет.

Депутат подчеркнула, что получить страховую пенсию реально. За 15 лет работы можно набрать 30 ИПК даже при низкой заработной плате, если получать по два балла в год.

Также она напомнила, что в стаж входят нестраховые периоды, такие как служба в армии, уход за ребёнком и участие в СВО.

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#пенсия
#россияне
#пожилые люди
#выплаты
#госдума
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Адвокат рассказала о самом страшном последствии измены супруга
Адвокат Шабанова: После измены супруга проведите ревизию общего имущества
29 февраля 2024, 19:35

Фото: iStock/AntonioGuillem

Измена второй половинки — очень страшное событие в жизни любого человека. Однако, ужас ситуации заключается не только в предательстве партнёра, но и в возможной потере совместно нажитого имущества.
О том, что необходимо сделать, как только вы узнали об измене, рассказала в интервью NEWS.RU адвокат Виктория Шабанова.

«Как юрист, я рекомендую в случае измены, особенно длительной, трезво оценивать ситуацию и по возможности провести ревизию совместно нажитого имущества, так в порыве конфетно-букетных отношений с любовницей/любовником супруги забывают, каким трудом было нажито имущество, и часто начинают переписывать, дарить его направо и налево своим новым половинкам», — предупредила эксперт.

Адвокат напомнила, что произвести раздел имущества можно находясь в браке. При этом, Шабанова посоветовала сохранить все имеющиеся у вас доказательства измены супруга, их будет необходимо приложить к заявлению о расторжении брака.

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#адвокат
#супруги
#развод
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ЦАХАЛ: десятки палестинцев погибли под колёсами грузовиков с гумпомощью
Десятки палестинцев погибли в давке при доставке гумпомощи в Газу, сообщил ЦАХАЛ
29 февраля 2024, 19:02

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Десятки палестинцев погибли в давке при доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Израильские военные подчеркнули, что десятки людей были убиты и ранены либо в результате давки, либо после наезда на них грузовиков, привозивших в регион гуманитарные грузы.

Пресс-служба ЦАХАЛ в подтверждение своих слов опубликовала видеозапись с беспилотника. На ней видно, как огромное количество жителей анклава окружают грузовики с гумпомощью. Также отмечается, что они активно грабят эти машины.

Ранее сообщалось, что Египет отказался дать палестинцам убежище. Вместо этого было организовано строительство стены на границе с городом Рафах на юге сектора Газа.

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#израиль
#палестина
#погибшие
#гуманитарная помощь
#сектор газа
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Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
Синоптик Леус: в Москве снег растает во второй половине апреля
29 февраля 2024, 18:44

Фото: iStock/WDnet

В Москве снег сойдет во второй половине апреля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Специалист отметил, что в настоящее время снега в Москве по меньше мере в 1,5 раза больше, чем должно быть по климату. Соответственно потребуется больше времени, чтобы он растаял.

Он уточнил, что март в Москве будет немного теплее нормы.

«Тем не менее, исходя из всего этого, раннего схода снежного покрова ожидать не стоит. По нашим расчётам, снежный покров в Москве сойдёт во второй декаде апреля», — заключил Леус в беседе с RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также сообщал, что в начале марта в центре России ожидается температура на 4 °С выше нормы. По его словам, 1 марта воздух в центральную Россию будет поступать с юго-запада, однако 2 марта будет также южный ветер, но уже с юго-востока. При этом в дальнейшем погоду в Москве будет определять антициклон с областью высокого давления.

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#температура
#ветер
#роман вильфанд
#воздух
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#погода
#весна
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Психологи назвали черту личности, которая повышает авторитет у подростков
МГППУ: авторитет в молодом коллективе повышает способность к сопереживанию
29 февраля 2024, 18:31

Фото: iStock/Ridofranz

Способность к эмпатии помогает молодым людям повышать свой авторитет среди ровесников. К такому выводу пришли специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).
Согласно результатам проведённого исследования, способность к сопереживанию другим и высокие просоциальные ценности сокращают риск попадания молодых людей в круги сверстников, которые воспринимаются их окружением как неавторитетные. Это обусловлено тем, что подростки и молодые люди предпочитают общаться с людьми, наделёнными эмпатией, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой теоретических основ социальной психологии факультета «Социальная психология» МГППУ Ольга Крушельницкая.

В исследовании приняли участие порядка 400 человек в возрасте от 16 до 19 лет. Они прошли опрос, в результате которого стало понятно, что эмпатия, как правило, больше развита у хорошо воспитанных молодых людей с высокой ценностью принятия других людей и глубокой осмысленностью собственной жизни.

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#психология
#подростки
#общество
#человек
#исследование
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«На 4 °С выше нормы»: синоптик рассказал о погоде в Москве в начале марта
Синоптик Вильфанд рассказал москвичам о погоде в начале марта
29 февраля 2024, 18:30

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В начале марта в центре России ожидается температура на 4 °С выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Москве температура -1... 1 °С ночью, дневная температура 2... 5 °С. В общем-то это и есть предощущение весны. Но оно обманчивое, потому что в последующем будет всё-таки температура понижаться», — рассказал Вильфанд в беседе с RT.

Он пояснил, что 1 марта воздух в центральную Россию будет поступать с юго-запада, однако 2 марта будет южный ветер, но уже с юго-востока. При этом в дальнейшем погоду в Москве будет определять антициклон с областью высокого давления.

Таким образом, по прогнозу синоптика, со 2 по 6 марта осадков не будет. Ночью температура будет опускаться ниже нуля, однако днем будет держаться на уровне 1... 2 °С. Такая погода является близкой к норме, заключил Вильфанд.

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#погода
#температура
#ветер
#воздух
#рф
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В детском саду в селе Ильинское отремонтируют входную группу
29 февраля 2024, 18:26

Фото: Н. Надточая

Ремонт входной группы проведут в детском саду «Пингвинчик» в селе Ильинское городского округа Домодедово по просьбе местных жителей, передаёт корреспондент.
«Вопрос о ремонте входной группы был поднят в ходе встречи с местными жителями во время выездной администрации», — отмечается в сообщении.
Предложение о ремонте поддержала также директор Ильинской школы Ольга Протазова. Она заверила, что в ближайшее время здание детского сада осмотрит специальная комиссия, которая оценит, насколько безопасна входная группа. По итогам осмотра будет принято решение и составлена смета.

Отмечается, что в прошлом году на территории детсада «Пингвинчик» обновили асфальтовое покрытие.

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#домодедово
#ремонт
#детсад
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В России планируют создание реестра недобросовестных производителей алкоголя
29 февраля 2024, 18:15

Фото: iStock/GigabiTz

В России собираются создать перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией среди тех, кто занимается производством алкоголя. Госдума 28 февраля приняла в третьем чтении закон о создании такого реестра.
Мера направлена на защиту населения от опасной для здоровья алкогольной продукции. По замыслу законодателей, в этот список будут попадать те, кого суд признал виновным в производстве и продаже суррогата, пишет Общественная служба новостей.

Ранее, в середине февраля 2024 года, Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия регионов в борьбе с нелегальными торговыми точками, реализующими алкоголь. Теперь субъекты федерации могут устанавливать ограничения на продажу алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах и прилегающих территориях.

«Принятое ранее решение было призвано сократить число мест реализации некачественного алкоголя», — сказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Персонам, попавшим в список, запретят занимать руководящие должности, входить в состав органов управления и выступать главными бухгалтерами в компаниях, лицензированных для производства этилового спирта.

Помимо создания реестра, закон предусматривает усиление контроля над производством, оборотом и розничной продажей алкогольной продукции. В частности, планируется введение новых требований к маркировке алкогольной продукции и ужесточение ответственности за передачу алкоголя несовершеннолетним.

Реализация этих мер будет способствовать снижению рисков отравления потребителей, уменьшению нелегального производства и оборота алкоголя, а также создаст благоприятные условия для добросовестных производителей и участников рынка.

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#алкоголь
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