Власти РФ выделят более 4 млрд рублей на поддержку некоторых мобилизованных

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На выплаты мобилизованным и контрактникам правительство РФ выделит 4, 063 миллиарда рублей, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Уточняется, что таким категориям граждан будет выплачиваться ежемесячная компенсация в размере 100% пенсии за выслугу лет.
Прежде выплачивать компенсацию мобилизованным и служащим по контракту поручил президент России Владимир Путин. Он настоял, что поддержка военных необходима вне зависимости от категории, проходящего военную службу.
Выделенная кабинетом министров сумма рассчитана на 2024 год.
Прежде сообщалось, что в 2023 году в ВС РФ проходили службу 640 тысяч контрактников.
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Прежде выплачивать компенсацию мобилизованным и служащим по контракту поручил президент России Владимир Путин. Он настоял, что поддержка военных необходима вне зависимости от категории, проходящего военную службу.
Прежде сообщалось, что в 2023 году в ВС РФ проходили службу 640 тысяч контрактников.
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Анастасия Хохлова