Кабмин РФ разрешил выпускать аналоги «Оземпика» без согласия правообладателя

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Правительство РФ дало отечественным компаниям «Промомед» и «Герофарм» разрешение сроком до 31 декабря 2024 выпускать аналоги препарата от диабета «Оземпик» без согласия иностранного правообладателя.
«Разрешить «Герофарм» и «Промомед» использовать изобретения, охраняемые российскими патентами, принадлежащими компании «Ново Нордиск», по 31 декабря 2024 года включительно без согласия компании «Ново Нордиск» в целях обеспечения населения РФ лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием «Семаглутид», — цитирует текст соответствующего документа РИА Новости.
Гендиректор «Герофарм» отметил, что благодаря выдаче принудительной лицензии компании смогут обеспечивать пациентов востребованным препаратом в законном порядке.
«Мы видим большой неудовлетворенный спрос и готовы выпустить до 300 тысяч упаковок уже до конца года. В дальнейшем мы планируем наращивать объемы, чтобы удовлетворить всю потребность в семаглутиде на российском рынке», — рассказал он журналистам.
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