Власти Севастополя назвали сумму ущерба от урагана

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Ущерб от урагана в Севастополе, который обрушился на регион вечером 26 ноября, оценивается в 6,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на аппаратном совещании.
По его словам, работа по подсчету ущерба продолжается. Местные жители обращаются к властям с заявлениями о компенсации вреда. Развожаев заверил, что все обращения граждан и организаций будут проанализированы. Он также добавил, что адекватность поступивших заявок будет оценена, и власти региона постараются помощь всем пострадавшим в результате стихии.
В ходе совещания было озвучено, что работа по ликвидации последствий ЧП в регионе продолжается.
Напомним, разрушительный ураган обрушился на Крым и Краснодарский край вечером 26 ноября. Порывы ветра превышали 40 м/с. На территории полуострова, в результате стихии погибли пять человек.
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В ходе совещания было озвучено, что работа по ликвидации последствий ЧП в регионе продолжается.
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Анастасия Крестьянова