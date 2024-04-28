Вместе с последним фигурантом дела о теракте в «Крокусе» задержали его брата

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Брат гражданина Таджикистана Джумохона Курбонова задержан вместе с подозреваемыми по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил РИА Новости сотрудник хостела, в котором они проживали.
По его словам, Курбонов был задержан вместе со своим родственником. Собеседник рассказал, что после трагедии в Красногорске его брат не возвращался в хостел.
Согласно опубликованным документам, Курбонов находился в России нелегально, проживал в одном из столичных хостелов и был незаконно устроен на работу. По версии следствия, он общался с террористами и осуществлял организованные платежи.
О задержании Курбонова стало известно в пятницу, 26 апреля. Его и других обвиняют в теракте, совершенном 22 марта в «Крокусе» в Московской области перед концертом группы «Пикник».
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Согласно опубликованным документам, Курбонов находился в России нелегально, проживал в одном из столичных хостелов и был незаконно устроен на работу. По версии следствия, он общался с террористами и осуществлял организованные платежи.
О задержании Курбонова стало известно в пятницу, 26 апреля. Его и других обвиняют в теракте, совершенном 22 марта в «Крокусе» в Московской области перед концертом группы «Пикник».
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Александр Климов