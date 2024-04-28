Россия ответила на намеки литовского посла об ударе по Крымскому мосту

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский ответил на пост посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичуса о Крымском мосту и ракетном пуске. Посол разместил свое сообщение в социальной сети X.
Дипломат напомнил, что в сентябре 2022 года министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский разместил в своей социальной сети фотографию места аварии на газопроводе «Северный поток» с подписью «Спасибо, США». По словам заместителя посла России в ООН, этот пост «вдохновляет балтийских собачонок США».
Ранее Линкавичус намекнул на новый удар по мосту в Крым.
«Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время», – написал он.
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«Они неистово лают сейчас, но потом будут жалостно скулить, когда настанет судный день и они пожалеют о всех подобных ляпах», – заявил дипломат.
Ранее Линкавичус намекнул на новый удар по мосту в Крым.
«Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время», – написал он.
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Александр Климов