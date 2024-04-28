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Стали известны новые подробности о двенадцатом фигуранте по делу «Крокуса»

28 апреля 2024, 04:06
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

Гражданин Республики Таджикистан Джумахон Курбонов, проходящий по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области, прибыл в Россию в июле 2023 года, сообщили РИА Новости сотрудник хостела, в котором проживал 12-й фигурант дела.
По словам сотрудника, 21-летний мигрант пересек границу с Россией 3 июля прошлого года.

«Наша задача — поселить мигрантов, чтобы они были под контролем, чтобы они были официальными…», – уточнил собеседник агентства.



При этом он не уточнил, как долго Курбанов прожил у них..

Работник общежития добавил, что Курбонов проживал в комнате на четвертом этаже. Вместе с ним проживали еще десять человек.

По версии следствия, Курбонов предоставил средства на подготовку теракта, обеспечил своих сообщников средствами связи, организовал и оплатил телефонные переговоры. Сколько именно денег он передал исполнителям терактов, неизвестно.

О задержании таджика Джумахона Корбонова, родившегося в 2003 году в городе Пархор, стало известно 26 апреля. Корбонов был задержан в Москве 11 апреля по обвинению в мелком хулиганстве. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Корбонова об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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#крокус сити холл
#теракт
#суд
#арест
На новый удар по Крымскому мосту намекнул литовский посол
28 апреля 2024, 03:34

Фото: istockphoto/Sergey Denisenko

Посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИДа Линас Линкявичюс намекнул на новый удар по Крымскому мосту. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.
Дипломат разместил изображения моста и снимки пусков ракет.

«Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время», – говорится в публикации.

В середине марта газета The Sun со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют атаковать мост в Крым к середине лета. По словам собеседника издания, для атаки моста украинская армия может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow. Газета также утверждает, что украинские войска будут использовать беспилотные катера, чтобы ослабить подкрепление.

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#крымский мост
#украина
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Участников группы «Коррозия металла» задержали в Нижнем Новгороде
28 апреля 2024, 02:06

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Участников группы "Коррозия металла", в том числе ее лидера Сергея Троицкого, задержали в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора группы Марию Рунову.
По ее словам, Троицкий в настоящее время находится в отделении полиции. По словам Руновой, сотрудники правоохранительных органов подали жалобу на «мерч» группы.

В ночь с 27 на 28 апреля Telegram-канал Baza опубликовал кадры, на которых видно, как на концерт группы приехали сотрудники правоохранительных органов и заставили зрителей лечь на пол.

В январе Троицкий был задержан в Москве за «перформанс с водкой» у столичного кинотеатра «Октябрь», где проходила премьера фильма «Брат-3».

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#музыкант
#задержание
#нижний новгород
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Пушилин объявил об упразднении министерства информации ДНР
Глава ДНР Пушилин подписал указ об министерства информации республики
27 апреля 2024, 23:09

Фото: сайт Кремля

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ об упразднении министерства информации республики, сообщается в указе, опубликованном на сайте главы региона.
«Постановляю: ликвидировать (упразднить) министерство информации ДНР», – говорится в документе.

Уточняется необходимость завершения ликвидации до 1 августа.

Ранее Пушилин освободил от должности первого заместителя руководителя администрации главы республики Александра Костомарова. Отмечается, что Костомаров был уволен с 27 апреля 2024 года. Причины увольнения не уточняются. Напомним, Александр Костомаров занимал должность первого заместителя руководителя с июня 2022 года.

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#днр
#денис пушилин
#указ
#россия
#пост
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Дубну почти полностью подготовили к 9 Мая в ходе Всероссийского субботника
27 апреля 2024, 23:02

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Глава Дубны Максим Тихомиров поблагодарил жителей, которые, несмотря на дождь, вышли на Всероссийский субботник. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Этой весной мы раньше обычного начали приводить улицы в порядок. К концу апреля практически везде уже убрано. Выбрали локации, которые пользуются популярностью и у жителей, и у туристов. Начали с улиц Флёрова, Джелепова, Советской, вышли на площадь Мира и к Дому ветеранов. Выгребли листву из канав, убрали мусор с газонов, сгребли смёт», – рассказал Тихомиров.
По его словам, на субботнике работали представители администрации муниципалитета, городских предприятий, общественных организаций, неравнодушные граждане. После проведённых работ на локации вышла коммунальная техника. Как считает глава наукограда, Дубна готова к 9 Мая. Осталось только закончить покрасочные работы.

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#максим тихомиров
#дубна
#субботник
#благоустройство
#подмосковье
#московская область
#уборка
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Более 35 тыс. человек вышли на акцию «День добрых дел» в подмосковных парках
27 апреля 2024, 22:49

В ходе «Субботника в лесу» в Подмосковье от мусора очистили 40 га

7,8 тыс. деревьев было высажено в подмосковных парках в ходе акции «День добрых дел», которая прошла 27 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Главные цели выполнены: высажено 7,8 тыс. деревьев, создано более 70 новых площадок семейного отдыха. В акции участвовали 145 парков. На неё вышли более 35 тыс. человек», – рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Как рассказали в министерстве, всех участников акции обеспечили инвентарём. Уход за деревьями прост. Им не нужна регулярная подкормка удобрениями. Уже в этом сезоне они будут радовать посетителей парков своей красотой.

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#министерство благоустройства мо
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#парки
#московская область
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На жилищные сертификаты в Подмосковье с начала года подали 1,8 тыс. заявок
27 апреля 2024, 22:18

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Собственники аварийных жилых помещений в Подмосковье с января подали более 1,8 тыс. заявлений на получение жилищных сертификатов. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.
«В 33 округах Подмосковья подано 1815 заявлений. Самое большое количество заявлений – в Шатуре (554), в Орехово-Зуевском (283) и в Сергиево-Посадском (255), городских округах. Всего за этой мерой поддержки обратились более 2,8 тыс. человек. Суммарная расселяемая площадь аварийного жилья за счёт подобной меры поддержки - 51,8 тыс. кв. м.», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, люди все чаще выбирают жилищные сертификаты, поскольку это значительно ускоряет переезд в новое жильё. Человеку не нужно ждать, когда построят дом под переселение. Собственник может получить деньги и сам построить или приобрести жильё.

Плюс программы – ещё и в том, что приобрести квадратные метры можно в любом округе Подмосковья.

Переселение ведётся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#аварийное жильё
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#подмосковье
#московская область
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Около 20 граждан пришли на приём подмосковного омбудсмена Фаевской
27 апреля 2024, 22:06

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

19 жителей Подмосковья пришли в субботу на приём к уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской. Такие данные представили в пресс-службе регионального омбудсмена.
Люди приехали из таких муниципалитетов, как Королёв, Подольск, Серпухов, Орехово-Зуево и Красногорск. Они просили помощи в решении проблем ЖКХ, отсутствия тротуара к школе, получения лекарств, жилищным и другим вопросам.
«По проблемам, требующим более детального рассмотрения, были приняты письменные обращения. Будем разбираться, чтобы восстановить права жителей», – пообещала Фаевская.
Как напомнили в пресс-службе, обратиться к уполномоченному можно несколькими способами: позвоните по телефону 7 (498) 602-32-20; написать на почту upchmo@mosreg.ru и прикрепите документы, подтверждающие нарушение прав или заполнить форму по ссылке.

Помимо этого, записаться на дистанционное консультирование можно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

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#ирина фаевская
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#уполномоченный
#правозащита
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#московская область
#подмосковье
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В ходе «Субботника в лесу» в Подмосковье от мусора очистили 40 га
27 апреля 2024, 21:53

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Подмосковный Комитет лесного хозяйства провёл акцию «Субботник в лесу» в рамках «Дня добрых дел». На акцию вышли более 1,2 тыс. человек, рассказали в пресс-службе ведомства.
В Истре к мемориалу погибшим в зоне СВО героям венок и цветы возложили зампред правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, председатель Комлесхоза региона Евгений Агулов, сотрудники ведомства, представители администрации муниципалитета.
«Сегодня «Субботники в лесу» прошли во всех 19 лесничествах Московской области. Всего на уборку мусора и неликвидной древесины вышли более 1,2 тыс. сотрудников Комлесхоза, представителей местных администраций и неравнодушных жителей. От мусора было очищено почти 40 га подмосковного леса», – рассказал Мурашов.
На центральной площадке убирали лес от неликвидной древесины и мусора. Поваленные деревья распиливали и складывали в штабеля для перегнивания. Часть веток измельчали в дробилке, чтобы использовать щепу для удобрения лесных насаждений.
«В Истре на центральную площадку этого мероприятия вышли более 400 человек. Надеемся, что к акции будут присоединяться все, кому дорога родная природа. Уверен, что вместе мы наведём порядок в наших лесах», – сказал Агулов.
По его словам, планируется, что акция будет проходить каждый год.

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#московская область
#евгений агулов
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Подмосковный проект цифровой трансформации назван лучшим в России
27 апреля 2024, 21:38

Фото: Istockphoto / mapo

Подмосковный проект цифровой трансформации в сфере энергетики назвали лучшим в России, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области. Это стало известно по итогам определения победителей II Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город».
Проект «Мониторинг наружного освещения Московской области» победил в номинации «За лучшее решение по цифровой трансформации систем энергоснабжения». «Умная» система мониторинга позволяет оперативно выявлять аварийные ситуации на линиях уличного освещения. Она собирает, хранит, обрабатывает и анализирует данные о работе светильников, их типах и расположении, потреблении мощности и электричества, приборах учёта и ошибках в работе системы наружного освещения», – уточнили в пресс-службе.
В число финалистов вошли также проекты «Дома культуры Подмосковья» и «Цифровой центр содействия строительству Московской области».

Награждение лауреатов II Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» прошло в Железноводске на Ставрополье.

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#подмосковье
#московская область
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