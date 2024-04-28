Стали известны новые подробности о двенадцатом фигуранте по делу «Крокуса»

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Гражданин Республики Таджикистан Джумахон Курбонов, проходящий по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области, прибыл в Россию в июле 2023 года, сообщили РИА Новости сотрудник хостела, в котором проживал 12-й фигурант дела.
По словам сотрудника, 21-летний мигрант пересек границу с Россией 3 июля прошлого года.
При этом он не уточнил, как долго Курбанов прожил у них..
Работник общежития добавил, что Курбонов проживал в комнате на четвертом этаже. Вместе с ним проживали еще десять человек.
По версии следствия, Курбонов предоставил средства на подготовку теракта, обеспечил своих сообщников средствами связи, организовал и оплатил телефонные переговоры. Сколько именно денег он передал исполнителям терактов, неизвестно.
О задержании таджика Джумахона Корбонова, родившегося в 2003 году в городе Пархор, стало известно 26 апреля. Корбонов был задержан в Москве 11 апреля по обвинению в мелком хулиганстве. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Корбонова об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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«Наша задача — поселить мигрантов, чтобы они были под контролем, чтобы они были официальными…», – уточнил собеседник агентства.
При этом он не уточнил, как долго Курбанов прожил у них..
Работник общежития добавил, что Курбонов проживал в комнате на четвертом этаже. Вместе с ним проживали еще десять человек.
По версии следствия, Курбонов предоставил средства на подготовку теракта, обеспечил своих сообщников средствами связи, организовал и оплатил телефонные переговоры. Сколько именно денег он передал исполнителям терактов, неизвестно.
О задержании таджика Джумахона Корбонова, родившегося в 2003 году в городе Пархор, стало известно 26 апреля. Корбонов был задержан в Москве 11 апреля по обвинению в мелком хулиганстве. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Корбонова об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Александр Климов