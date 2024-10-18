Во дворах Дубны высадили около тысячи кустов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Около тысячи кустов пузыреплодника высадили во дворах Дубны, в которых в этом году провели комплексное благоустройство, растения станут живой изгородью между проездами и жилыми зонами с детскими площадками, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Отмечается, что высадка кустов стала уже не первым этапом озеленение в благоустроенном дворе дома №9 по Тверской улице.
Как сообщил глава округа Максим Тихомиров, кусты пузыреплодника привезли в Дубну из города Мичуринск Тамбовской области, растениям около трёх лет. Специалисты утверждают, что при должном уходе их приживаемость составит сто процентов.
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«Двор стал более зелёный. Взамен пяти деревьев, которых пришлось убрать в ходе работ, посадили ещё около двадцати-тридцати», — сказал председатель совета Евгений Шипулин.
Как сообщил глава округа Максим Тихомиров, кусты пузыреплодника привезли в Дубну из города Мичуринск Тамбовской области, растениям около трёх лет. Специалисты утверждают, что при должном уходе их приживаемость составит сто процентов.
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Лев Каштанов