Андрей Воробьёв рассказал о текущей ситуации в Климовске

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о том, как в настоящий момент идут работы в городском округе Подольск.
« <…>У нас в системе существуют муниципальные и ведомственные частные котельные.На территории режимного предприятия Климовска располагается единственная котельная, которая отапливает 22 тысячи человек. Соответственно управляется она во внутреннем контуре и контролировалась плохо, практически отсутствовал квалифицированный компетентный персонал. Дело здесь в состоянии и финансировании данной котельной.<…> С большой задержкой поступила в службу 112 информация об остановке котла. <…>Остановка котельной и тем более его заморозка предполагает очень сложное и оперативное мероприятие<…>», — подчеркнул Андрей Воробьёв.
Стоит отметить, что по поручению президента котельная в Климовске была передана в управление в правительства Московской области.
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