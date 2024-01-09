Песков заявил о продолжении программы по модернизации ЖКХ в России

Фото: kremlin.ru
В России продолжат программу по модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), с таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, после ситуации с отключением тепло и энергоснабжения в Московской области.
Спикер Кремля напомнил, что все экстренные ситуации с подачей ресурсов решались оперативно, с привлечением всех необходимых сотрудников. Однако, подчеркнул Песков, к ухудшению ситуации подключились аномальные морозы. К тому же, не всё оборудование, обслуживающее системы ЖКХ, удалось обновить.
Ранее пресс-секретарь сообщил, что коммунальные службы Подмосковья приступили к ликвидации аварии сразу после выявления экстренной ситуации.
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«Эти программы будут продолжаться, но не за 10, не за 15 минут: обновить все трубы, все системы ЖКХ невозможно, поэтому, конечно, эти программы растянуты по времени», — прокомментировал ситуацию Песков.
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Евгения Парфентьева