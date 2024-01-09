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Песков заявил о продолжении программы по модернизации ЖКХ в России

09 января 2024, 13:54
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

В России продолжат программу по модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), с таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, после ситуации с отключением тепло и энергоснабжения в Московской области.
Спикер Кремля напомнил, что все экстренные ситуации с подачей ресурсов решались оперативно, с привлечением всех необходимых сотрудников. Однако, подчеркнул Песков, к ухудшению ситуации подключились аномальные морозы. К тому же, не всё оборудование, обслуживающее системы ЖКХ, удалось обновить.

«Эти программы будут продолжаться, но не за 10, не за 15 минут: обновить все трубы, все системы ЖКХ невозможно, поэтому, конечно, эти программы растянуты по времени», — прокомментировал ситуацию Песков.


Ранее пресс-секретарь сообщил, что коммунальные службы Подмосковья приступили к ликвидации аварии сразу после выявления экстренной ситуации.

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#трубы
#оборудование
#дмитрий песков
#отопление
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Президент Макрон назначил на пост премьер-министра Габриэля Атталя
09 января 2024, 14:44

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Французского политического и государственного деятеля Габриэля Атталя назначили на должность премьер-министра Франции, об этом сообщает BFMTV.
По информации французской телесети, Атталь занял пост французского премьера после отставки своей предшественницы Элизабет Борн. Теперь Атталь должен предложить президенту Эммануэлю Макрону формирование нового кабинета министра.

В BFMTV предположили, что после назначения на пост премьера Атталя, французское правительство ждут серьезные изменения. Своей должности могут лишиться глава минфина Брюно Ле Мэр, глава МВД Жеральд Дарманен, а также глава Минтранса Клеман Бон.

Напомним, 8 января агентство France-Presse сообщило, что Макрон принял решение об отставке бывшего премьера Элизабет Борн.

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#макрон
#франция
#премьер-министр
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Зурабишвили назвала Россию врагом Грузии
Зурабишвили: Россия — враг Грузии
09 января 2024, 14:09

Фото: iStock/Diy13

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что всегда воспринимала Россию врагом Грузии, передает «Грузия Online».
Она выразила уверенность, что Россия всегда негативно относилась к Грузии с получения независимости. Зурабишвили заявила, что она и ее родственники всегда испытывали подобное ощущение.

«Возможно — я не знаю — в России кто-то думает о том, что могут быть иные отношения с соседом. Но сегодня этого нет, не существует — нет ни одного знака оттуда, который указывал бы на то, что у России есть сознание или желание установить равноправные отношения со своими соседями», — заявила грузинский лидер.

Она добавила, что по примеру своего отца Левана Зурабишвили, она считает, что народ Грузии может объединиться хотя бы благодаря тому, что страна имеет одного врага – Россию.

Ранее Зурабишвили призвала ужесточить контроль на границе с РФ и пересмотреть визовый режим для россиян на фоне вооруженного мятежа в России.

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#рф
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Востоковед Островский: Нападение Китая на Тайвань возможно весной 2024 года
09 января 2024, 13:39

Фото: IStock/Sean824

Эксперты оценили, что в случае возможного нападения Китая на Тайвань и участия в конфликте США, которые обещали защищать остров, последствия для мировой экономики будут намного серьезнее, чем от военных действий на Украине и COVID-19.
Главный научный сотрудник института востоковедения РАН, профессор МГПУ Андрей Островский рассказал «Радио 1», что проблемы экономики волнуют Китай меньше, чем воссоединение с Тайванем.
«Китаю на сегодня важнее объединение с Тайванем, это суперзадача, самый главный вопрос, только потом идёт собственная экономика. Задача с Тайванем была поставлена ещё в конце 40-х годов, и она до сих пор стоит, китайцы её всё время откладывали, они были не готовы. Сейчас их экономический потенциал таков, что они готовы решать этот вопрос», — сказал Островский.
По словам эксперта, говорить о возможном нападении можно будет после выборов в Тайване. Если новые власти острова объявят о независимости, то Китай может прибегнуть к военному решению вопроса.
«Си Цзиньпин и другие китайские чиновники делали заявления, что в случае, если Тайвань объявит о независимости, это станет красной линией и Китай будет готов начать военные действия. Но вторжения раньше весны-лета не начнутся. Для этого нужно сделать громкое объявление, что Тайвань поддерживают американцы, что Тайвань объявляет независимость острова», — добавил востоковед.
Островский подчеркнул, что в случае активной поддержки Тайваня со стороны США, Китай может обратиться за помощью к России.
«Если Америка активно будет поддерживать Тайвань, то не исключена такая возможность. Но пока американский Госдеп не очень склонен поддерживать независимость Тайваня», — заключил эксперт.
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#сша
#китай
#остров
#война
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Шойгу назвал одну из ключевых задач ВС РФ
Шойгу назвал поддержание боеготовности ядерной триады ключевой задачей ВС РФ
09 января 2024, 13:02

Фото: istock / Gerasimov174

Поддержание на высочайшем уровне боеготовности российской ядерной триады является одной из ключевых задач, которые стоят перед Вооруженными силами России. Об этом заявил глава Министерства обороны Сергей Шойгу в ходе выступления на тематическом селекторном совещании с руководящим составом российских войск, пишут РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин поставил перед оборонным ведомством несколько первоочередных и системных задач, одной из которых стало поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерного вооружения, обеспечивающей стратегический баланс в мире.

До этого министр обороны заявил, что оружие на новых физических принципах продолжит поступать в ВС РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
#рф
#ядерное оружие
#вооружение
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В Госдуме рассказали о шансе спасти украинцев от апокалипсиса
Шеремет: народ Украины получил шанс спасти страну от апокалипсиса
09 января 2024, 12:20

Фото: iStock/Silent_GOS

Народ Украины получил уникальный шанс спасти страну от апокалиптического сценария, уготовленного ей США. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
По его словам, остановить развитие апокалипсического сценария на Украине, могут только граждане этой многострадальной страны.

«Украинцы получили уникальный исторический шанс избавиться от западных оков. Для этого нужно сплотиться и свергнуть украинскую хунту, с потрохами купленную и находящуюся в услужении у циничного Запада», - цитирует РИА Новости словам Шеремета.

Он отметил, что на сегодняшний день Украина является военной резервацией Америки, которая состоит из на всё готовых рабов. Украинских граждан, по словам политика, сделали примитивное одноразовое оружие для обслуживания чужих интересов.

Ранее Шеремет высказался по поводу выступления Владимира Зеленского, в котором тот обратился к крымчанам и жителям новых российских регионов как к «нашим». Он охарактеризовал выступление Зеленского как «обычную выдумку, временные и патологические иллюзии». Он подчеркнул, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области всегда были историческими территориями России.


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#заявление
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#всу
#минобороны
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Венгрия предложила новый вариант выделения денег Украине
Politico: Венгрия снимет вето на помощь ВСУ при условии ее пересмотра раз в год
09 января 2024, 11:50

Фото: iStock/alexis84

Венгрия снимет вето на выделение денег ЕС Украине при условии пересмотра финансирования раз в год. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что данные действия позволили бы премьер-министру Виктору Орбану ежегодно блокировать финансирование Европейского союза для Киева – или получить некоторые уступки от ЕС за отказ от его вето. При этом ранее Венгрия заявила о готовности снять вето на финансирование Украины в обмен на средства, которые из-за отступления Будапешта от демократии удерживает Евросоюз.

Напомним, на саммите в Брюсселе в середине декабря прошлого года Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета Евросоюза на 2024-2027 годы.

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#евросоюз
#украина
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В Эстонии раскрыли размер будущей помощи Украине
Премьер Эстонии Каллас: за 4 года военная помощь Киеву достигнет 0,25 % ВВП
09 января 2024, 11:06

Фото: iStock/diegograndi

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что размер военной помощи Украине от Эстонии в ближайшие четыре года достигнет 0,25% ВВП. Об этом сообщает ERR.
По словам Каллас, общий объем военной помощи Украине от Эстонии, который оказывается с 2022 года, составил 500 миллионов евро. Отмечается, что Эстония намерена каждый год выделять Киеву по четырнадцать миллионов евро на реставрационные работы и решения данного характера.

Премьер-министр призвала государства Европы и Северной Америки последовать ​за Эстонией и 0,25 процента валового внутреннего продукта, таким образом, данные действия, по мнению ​Каллас, приблизят Киев к победе.

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#эстония
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Глава Минобороны Украины сделал заявление о коррупции в ВСУ
Глава Минобороны Украины Умеров заявил о выявленных нарушениях на 10 млрд гривен
09 января 2024, 10:41

Фото: iStock/Atstock Productions

Глава минобороны Рустем Умеров написал в социальных сетях, что внутренний аудит Министерства обороны Украины выявил совершенных за короткий срок нарушений более чем на десять миллиардов гривен.
Отмечается, что точный срок, за который были зафиксированы нарушения, составил четыре месяца. При этом неоднократно становилось известно о задержании или обвинении украинских правительственных лиц в растрате крупных денежных сумм.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию попытался оправдать коррупцию в стране, чем вызвал шок у своего собеседника. Украинский лидер признал факт осуществления коррупционных деяний чиновниками, однако заверил, что они не касались иностранного финансирования.

Однако Зеленский также выступал за приравнивание коррупции к государственной измене на время военного положения и заявлял о появлении нового витка кадровых чисток в рамках инициативы по борьбе с коррупцией. ​Стоит заметить, что данные действия должного эффекта на решение проблемы не оказали.

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Пушилин заявил о желании Запада затягивать конфликт на Украине до конца
Пушилин: Запад продолжит помогать Украине ради своих интересов
09 января 2024, 09:46

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что западные страны и дальше будут оказывать Украине поддержку и затягивать конфликт до конца. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости.

«Я бы все же не спешил здесь испытывать какие-то иллюзии, что все уже завершено и вся уже помощь перестала поступать. Это не так, здесь коллективный Запад будет эту ситуацию дожимать до конца — имеется в виду затягивать конфликт, насколько это возможно», — отметил Пушилин Пушилин.
Как считает глава региона, Запад не интересует дальнейшая судьба Украины и ее граждан. Он отметил, что Запад преследует свои интересы. Пушилин утверждает, что сложившая в ДНР ситуация будет продолжаться до тех пор, пока Западу это выгодно.

Ранее Пушилин заявил что нужно отодвинуть противника на должное расстояние, чтобы остановить удары по Донбассу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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