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Французский историк Эммануэль Тодд заявил, что Россия не имеет планов на агрессивные действия в отношении западных стран. Об этом он рассказал в интервью L’invité, которое было опубликовано на YouTube.
Эксперт также напомнил об демографическом и численном превосходстве стран Североатлантического альянса. По его мнению, если для России возникнет угроза, она решит применить тактическое ядерное оружие в предотвращении угрозы. Историк выразил надежду, что западные политики осведомлены о данной военной доктрине.
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