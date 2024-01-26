Песков заявил об опасных «милитаристских настроениях» в Прибалтике

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что «милитаристские настроения» в странах Прибалтики представляют стратегическую угрозу для Калининграда. По его мнению, это обстоятельство требует принятия дополнительных мер для обеспечения надежной безопасности России.
Напомним, 25 января президент Владимир Путин посетил Калининградскую область, где встретился с губернатором Антоном Алихановым и пообщался со студентами Балтийского федерального университета имени Эммануила Канта. Песков подчеркнул, что данное посещение было запланированным и не являлось «месседжем» для стран НАТО.
Читайте также:
Россия призвала СБ ООН осудить уничтожение Ил-76 украинскими войсками
США проверят данные о том, что Ил-76 сбили с помощью американского оружия
Песков: Россия была, есть и будет открыта для мирных переговоров
Артем Кузьмин