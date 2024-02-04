Во Франции заявили об укреплении дружбы России и Украины

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Французская газета Figaro отмечает, что высказывание министра обороны Китая Дун Цзюня о поддержке России в связи с ситуацией на Украине, свидетельствует об укреплении стратегических отношений России и Китая.
Это подтверждается активным развитием не только военного, но и экономического сотрудничества между двумя странами, отмечает издание.
По мнению эксперта Дмитрия Минича, происходящее - это «явное подтверждение и без того сильной тенденции» к углублению диалога между Россией и Китаем. Важным фактором является заметный рост товарооборота между странами за последние два года, а также статус России как главного поставщика нефти в Китай.
Журналисты отмечают, что союз между Пекином и Москвой укрепляется, несмотря на давление со стороны Запада и попытки изоляции России на мировой арене.
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По мнению эксперта Дмитрия Минича, происходящее - это «явное подтверждение и без того сильной тенденции» к углублению диалога между Россией и Китаем. Важным фактором является заметный рост товарооборота между странами за последние два года, а также статус России как главного поставщика нефти в Китай.
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Артем Кузьмин