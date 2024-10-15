Во Фрязине капитально отремонтируют детский сад

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Детский сад, расположенный по адресу: город Фрязино, улица Ленина, дом 11А, планируют капитально отремонтировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт здания и поставить туда всё оборудование, необходимое для функционирования учреждения», — говорится в сообщении.Общая площадь детского сада составляет более 840 квадратных метров, завершить ремонт планируется в 2025 году.
Начальная стоимость лота составляет 105 миллионов 410 тысяч 760 рулей 40 копеек. Заявки принимаются до 31 октября.
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Лев Каштанов