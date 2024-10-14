В Балашихе капитально отремонтируют около четырёх километров теплосетей

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт почти четырёх километров тепловых сетей проведут в Балашихе, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано Единой информационной системе в сфере, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Все работы должны быть завершены в 2025 году.«В обязанности подрядчика входит проведение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации и проведение капитального ремонта на тепловых сетях на участках в районе шоссе Энтузиастов, улиц Фучика, Терешковой, Фадеева, Комсомольской, Быковского, Некрасова и проспекта Ленина. Общая протяжённость подлежащих ремонту участков теплосетей составляет 3943 метра», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 323 миллиона 937 тысяч 40 рублей, заявки принимаются до 22 октября.
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