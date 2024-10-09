Ремонт Центра образования №23 в посёлке Обухово завершат в 2025 году

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт Центра образования №23 проводят на улице Ленина в рабочем посёлке Обухово Богородского городского округа, работы начались в конце сентября, завершить их планируется в будущем году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Подрядчик вышел на объект 23 сентября, сейчас проводятся демонтажные работы. В частности, ведётся демонтаж полов, потолков и стен в основном здании и в мастерских. В работах заняты 18 человек», — говорится в сообщении.Здание Центра образования было построено в 1937 году, его общая площадь составляет более 1,7 тыс. квадратных метров. В ходе капремонта здесь должны обновить фасад, кровлю и входную группу, поменять все инженерные системы и привести в порядок помещения, а также закупить новую мебель и оборудование и благоустроить территорию.
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