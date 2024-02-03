Во Владикавказе возбудят уголовное дело после осквернения могил участников СВО

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения могил участников специальной военной операции в столице Северной Осетии городе Владикавказе.
Накануне стало известно, что неизвестный разбросал венки и перевернул скамейки возле могил участников спецоперации. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина с фонариком что-то ищет возле мест погребения. В администрацию обратились родственники погибших.
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