СК возбудит дело против педиатра столичной поликлиники за дискредитацию ВС РФ





«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А.А. возбудить уголовное дело и расследовать все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении ведомства.

Накануне стало известно, что педиатр детской столичной поликлиники № 140 насмехалась над погибшим на спецоперации отцом своего пациента. Известно, что доктор приехала из Украины.По словам вдовы бойца спецоперации, она привела детей в филиал детской поликлиники на Бульваре Яна Райниса в Москве. Во время осмотра один ребенок начал капризничать, и доктор Надежда Буянова поинтересовалась, в чем причина такого поведения. Тогда женщина рассказала, что отец погиб в зоне СВО, и дети тяжело переносят его смерть. На что медик заявила, что он был «законной целью для Украины», добавив, что сами виноваты, так как «Россия напала на Украину, и все справедливо».Уточняется, что ход и результаты предварительного следствия контролирует центральный аппарат СК РФ.