Во Владивостоке третьи сутки разыскивают пропавшего на льду рыбака-пенсионера
Во Владивостоке третьи сутки ищут 72-летнего рыбака, пропавшего на льду. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash, публикуя фото мужчины.
Согласно материалу, Сергей Кудинов уехал на рыбалку к станции Океанская в пятницу утром. Машину он оставил на берегу, но ни вечером, ни на следующий день к ней не вернулся. За все это время пенсионер не выходил на связь с близкими.
Известно, что пропавший был тепло одет. Он выглядит худощаво, у него есть усы. Проблем со здоровьем и памятью у мужчины нет, ранее он никогда не пропадал.
Спасатели обследуют побережье и водную акваторию на судне на воздушной подушке. В поисках рыбака таакже участвуют волонтёры и его родственники, но пока результаты отсутствуют.
