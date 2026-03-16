МПГУ опроверг слухи о якобы невыдаче диплома без мессенджера MAX
Администрация Московского педагогического государственного университета (МПГУ) опровергла информацию о том, что студентам якобы не выдадут диплом без регистрации в мессенджере MAX. Об пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.
Согласно публикации, ранее в Telegram-каналах появились сообщения, будто бы учащимся грозят серьезные ограничения. Утверждалось, что у студентов МПГУ без регистрации в приложении на Госуслугах не будет диплома. В университете заявили, что все слухи о негативных последствиях в случае отказа использовать MAX не соответствуют действительности.
Отмечается, что решение о применении платформы MAX в вузе связано с некорректной работой и возможной блокировкой ранее использовавшихся мессенджеров. Теперь платформа станет одним из главных инструментов электронной информационно-образовательной среды МПГУ.
В академических группах проводятся собрания, целью которых является комфортное внедрение мессенджера в среду обучения. Студентов знакомят с возможностями приложения, правилами перехода на него, а также со способами применения MAX в учебном процессе.
