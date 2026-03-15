На Урале нелегальный мигрант изнасиловал коллегу из-за упавшего шашлыка
В Свердловской области суд окончательно утвердил приговор нелегальному мигранту, который изнасиловал коллегу по работе после ссоры из-за упавшего шашлыка. Как уточнили в пресс-службе Белоярского районного суда, преступление произошло в апреле 2024 года в Белоярском районе.
Осужденный пришёл в гости к женщине, с которой поддерживал приятельские отношения. Во время застолья между ними возник конфликт: кусок мяса упал на пол. В ходе ссоры мужчина напал на хозяйку дома и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.
Фигурант не признал вину. Он пояснил, что ссора действительно произошла, однако после неё он сразу покинул жилище. Суд не принял эту версию, расценив её как попытку защиты. Белоярский районный суд приговорил мужчину к семи годам колонии общего режима.
Кроме того, с мигранта взыскали 300 тысяч рублей в пользу потерпевшей в качестве компенсации морального вреда. Приговор обжаловали, но Свердловский областной суд оставил его без изменений.
