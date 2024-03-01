Во время перелета из Пхукета в Петербург умер Фрэнк

Движение на участке трассы А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово» с 1 марта по ночам начинают перекрывать на интервалы продолжительностью в 15 минут из-за строительных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.