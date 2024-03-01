Во время перелета из Пхукета в Петербург умер Фрэнк

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Мопс по имени Фрэнк умер в багажном отсеке самолета авиакомпании «Аэрофлот» во время перелета из Пхукета в Петербург, сообщил телеканал 78.ru.
Владельцы собаки обратились с жалобой на авиакомпанию. В «Аэрофлоте» отметили, что мопсы принадлежат к брахицефалическим породам, которые по физиологическим особенностям не рекомендуется перевозить на борту самолета.
Ветеринар Виктория Лаврентьева подтвердила, что собак брахицефалической группы, к которой относился Фрэнк, не рекомендуется перевозить в самолетах из-за повышенного внутричерепного давления, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем во время перелета.
В пресс-службе авиакомпании подчеркнули, что температура в багажном отсеке поддерживалась на уровне 21-22 градусов во время всего полета. Кроме того, внешних повреждений переноски не обнаружили.
«Аэрофлот» также отметил, что, несмотря на рекомендации к перевозке брахицефалических пород, они информируют хозяев о особенностях перевозки собак этой группы. Агент авиакомпании в Пхукете также поставил в известность владельцев Фрэнка о таких деталях при регистрации перевозки.
Кроме того, авиакомпания привела статистику успешных перевозок животных, согласно которой в 2023 году было перевезено более 135 тысяч животных, включая 37 тысяч в багажном отсеке во время полета.
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Ветеринар Виктория Лаврентьева подтвердила, что собак брахицефалической группы, к которой относился Фрэнк, не рекомендуется перевозить в самолетах из-за повышенного внутричерепного давления, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем во время перелета.
«Аэрофлот» также отметил, что, несмотря на рекомендации к перевозке брахицефалических пород, они информируют хозяев о особенностях перевозки собак этой группы. Агент авиакомпании в Пхукете также поставил в известность владельцев Фрэнка о таких деталях при регистрации перевозки.
Кроме того, авиакомпания привела статистику успешных перевозок животных, согласно которой в 2023 году было перевезено более 135 тысяч животных, включая 37 тысяч в багажном отсеке во время полета.
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Артем Кузьмин