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Во время перелета из Пхукета в Петербург умер Фрэнк

Мопс по кличке Фрэнк умер в багажном отделении самолета Пхукет - Петербург
01 марта 2024, 17:04
Фото: iStock/LexiTheMonster

Фото: iStock/LexiTheMonster

Мопс по имени Фрэнк умер в багажном отсеке самолета авиакомпании «Аэрофлот» во время перелета из Пхукета в Петербург, сообщил телеканал 78.ru.
Владельцы собаки обратились с жалобой на авиакомпанию. В «Аэрофлоте» отметили, что мопсы принадлежат к брахицефалическим породам, которые по физиологическим особенностям не рекомендуется перевозить на борту самолета.

Ветеринар Виктория Лаврентьева подтвердила, что собак брахицефалической группы, к которой относился Фрэнк, не рекомендуется перевозить в самолетах из-за повышенного внутричерепного давления, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем во время перелета.


В пресс-службе авиакомпании подчеркнули, что температура в багажном отсеке поддерживалась на уровне 21-22 градусов во время всего полета. Кроме того, внешних повреждений переноски не обнаружили.

«Аэрофлот» также отметил, что, несмотря на рекомендации к перевозке брахицефалических пород, они информируют хозяев о особенностях перевозки собак этой группы. Агент авиакомпании в Пхукете также поставил в известность владельцев Фрэнка о таких деталях при регистрации перевозки.

Кроме того, авиакомпания привела статистику успешных перевозок животных, согласно которой в 2023 году было перевезено более 135 тысяч животных, включая 37 тысяч в багажном отсеке во время полета.

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На участке трассы А-105 в Подмосковье вводят кратковременные перекрытия движения по ночам
01 марта 2024, 17:20

Фото: iStock/shansekala

Движение на участке трассы А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово» с 1 марта по ночам начинают перекрывать на интервалы продолжительностью в 15 минут из-за строительных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.
«Над трассой ведётся монтаж балок пролёта путепровода Южно-Лыткаринской автотрассы (ЮЛА), поэтому по ночам на участке с 28 по 30 км будут кратковременно останавливать движение по направлению к Москве», — говорится в сообщении.
Водителей просят принять во внимание эти ограничение при планировании маршрутов и заранее продумать маршруты объезда.

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Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Опрос ФОМ: Путину доверяют 82% россиян
01 марта 2024, 17:09

Фото: сайт Кремля

Главе российского государства Владимиру Путину доверяют 82% граждан РФ, а его деятельность одобряют 80%. Такие показатели показал опрос ФОМ.
Таким образом, на вопрос о доверии Путину положительно ответили 82% опрошенных, при этом 10% заявили о своем недоверии нынешнему президенту России.

Кроме того, 80% респондентов довольны деятельность российского лидера, а 7% - нет.

Опрос «ФОМнибус» проводился с 23 по 25 февраля текущего года. Всего было опрошено 1500 россиян.

23 февраля были опубликованы результаты аналогичного опроса. Тогда стало известно, что работу российского президента Владимира Путина скорее хорошо оценивают 82% его сограждан. А 80% полностью доверяют ему. Только 8% респондентов ответили, что президент скорее плохо работает на своём посту. Недоверие лидеру государства выразили 11% россиян.

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Нидерланды обсуждают с ОАЭ экстрадицию футболиста «Спартака» Промеса
01 марта 2024, 17:04

Фото: iStock/master1305

Нидерланды ведут переговоры с Объединёнными Арабскими Эмиратами об экстрадиции футболиста московского клуба «Спартак» Квинси Промеса, об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Напомним, 29 февраля в столичном аэропорту задержали футболиста Квинси Промеса. Он находился в ОАЭ на сборах с командой «Спартака» и должен был вылететь в Санкт-Петербург вместе с коллегами, однако, на паспортном контроле его задержали и доставили в отделение полиции.

14 февраля суд на Родине Промеса, в Нидерландах, вынес решение о заочном аресте звезды футбола по делу о контрабанде наркотиков. Его объявили в международный розыск Интерпола.

Как сообщили в NOS, власти Нидерландов ведут переговоры об экстрадиции футболиста, однако, в прокуратуре страны эту информацию пока не подтвердили.

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#футбол
#нидерланды
#оаэ
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Правительство подготовило поправки по условиям кредитных каникул участникам СВО
Для участников СВО улучшат условия кредитных каникул
01 марта 2024, 16:37

Фото: istockphoto/wichayada suwanachun

Правительство России разработало предложения по улучшению условий кредитных каникул для участников специальной военной операции (СВО) на Донбассе. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин на заседании кабинета министров 1 марта.
Мишустин подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей — это одна из главных задач государства, выделенная президентом РФ Владимиром Путиным. Для этой цели реализуется комплекс мер, включающий в себя социальные, образовательные и трудовые гарантии, а также налоговые льготы. В рамках этих усилий также предусмотрена отсрочка платежей по потребительским кредитам для военнослужащих.

«Подготовлены предложения по изменению законодательства, направленные на улучшение условий кредитных каникул для военнослужащих и их семей, в соответствии с поручением президента. Теперь начисленные проценты по займам военнослужащих и их семей будут аннулироваться», — привел Мишустин цитату из своего выступления в официальном Telegram-канале правительства.
Он также добавил, что если проценты уже были выплачены, то эти средства будут направлены на погашение основного долга или других обязательств. Такое решение, по словам премьер-министра, поможет снизить финансовое бремя на тех, кто выполняет сложные и опасные задачи для защиты Родины.

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В Подмосковье прошел методический интенсив для студентов педагогических ВУЗов
01 марта 2024, 16:34

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Будущих воспитателей Подмосковья научили работать с современным оборудованием. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Мероприятие проходило на базе технопарке Физтех-лицея имени П. Л. Капицы.

«В интенсиве приняли участие более 180 студентов из Коломенского университета, Орехово-Зуевского университета и Губернского колледжа. Это студенты, которые в будущем планируют работать в системе дошкольного образования. Они успешно освоили новые методики и приобрели навыки работы с учебным оборудованием в таких областях, как логика, математика, робототехника и естественно-научная грамотность», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

Кроме этого, благодаря полученным знаниям будущие педагоги и воспитатели смогут создавать алгоритмы, программировать с помощью пиктограмм и работать с цифровыми лабораториями, а также более эффективно развивать логическое мышление у своих учеников.

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В Подмосковье будет разработан законопроект о кадетском образовании
01 марта 2024, 16:34

Фото: istockphoto / fortton

Мособлдума разработает законопроект о кадетском образовании в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной Думы.
Заседание прошло в кадетской школе-интернате с первоначальной лётной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина во Фрязино.

«В Московской области ведётся активная работа по развитию системы кадетского образования, при этом вопросы совершенствования и повышения эффективности кадетского образования требуют особого внимания. Мы изучили опыт других субъектов РФ и поняли необходимость разработки регионального закона для создания единого подхода к формированию учебных программ, единой формы одежды, знаков различия, документов об окончании кадетской школы или класса с кадетской составляющей в нашем регионе», – поделилась председатель комитета Линара Самединова.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в кадетских классах подмосковных школ сегодня обучается 8 767 ребят.

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Илон Маск подал в суд на разработчика ChatGPT
CNS: Маск подал в суд на OpenAI за разработку ИИ ради прибыли
01 марта 2024, 16:29

Фото: iStock/peshkov

Американский миллиардер Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI, ответственную за разработку ChatGPT, сообщает Courthouse News Service.
По мнению бизнесмена, она нарушила основное условие, которое предполагает, что искусственный интеллект должен развиваться в интересах человечества, а не ради коммерческой выгоды.

В иске Маска отмечается, что компания была обязана сохранить открытым исходный код своей технологии. Однако после начала сотрудничества с Microsoft она скрыла его и превратилась в подразделение корпорации, считает Маск.

Он утверждает, что OpenAI, Inc. теперь является неофициальным филиалом с закрытым исходным кодом крупнейшей технологической компании в мире — Microsoft. По словам Маска, при новом руководстве компания не только разрабатывает технологию искусственного общения (AGI), но и стремится максимизировать прибыль для Microsoft, а не работает на благо человечества.

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Навального* похоронили на Борисовском кладбище в Москве
01 марта 2024, 16:16

Фото: iStock/dragana991

В Москве прошли похороны оппозиционера Алексея Навального*. Он погребен на Борисовском кладбище.
Навальный* скончался 16 февраля в колонии, где отбывал наказание по ряду уголовных статей, одной из которых было создание экстремистского сообщества. Навальный* был приговорен к 19 годам лишения свободы.

Администрация исправительного учреждения прежде сообщила, что заключенному стало плохо во время прогулки по территории колонии. В какой-то момент он потерял сознание и умер.

Прибывшие на место врачи скорой помощи провели ряд реанимационных мероприятий, но спасти его не удалось.

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*включен в список террористов и экстремистов
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В Подмосковье пройдет конкурс «Марафон ESG»
01 марта 2024, 16:10

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

«На пути к зеленому менеджменту»: в Подмосковье пройдет третий «Марафон ESG». Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Марафон ESG» в этом году пройдет с 1 апреля по 31 октября, а подведение итогов намечено на 10 ноября.

«Наше министерство первым заключило соглашение о сотрудничестве со Сбербанком, направленное на распространение и развитие ESG-стандартов. В ходе последнего Марафона оценивалось качество природоохранной работы в муниципалитетах. Мы рады, что год от года количество участников марафона возрастае. Это существенно расширяет поле применения ESG-принципов в Подмосковье, а также количество номинаций самого Марафона», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Стоит отметить, что целью конкурса является оценка работы муниципальных образований по реализации регпроектов в области устойчивого развития и решению социальных и экологических проблем.

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