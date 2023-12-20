Собака спасла спящую девятилетнюю девочку с диабетом от комы

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В США собака спасла страдающую диабетом хозяйку, у которой резко поднялся уровень сахара в крови. Об этом сообщает Daily Mail.
В ноябре Шеннон Боггс из штата Вирджиния отдыхала дома с супругом, когда к ним побежал их пес по кличке Спай. Питомец отвел пару в комнату к их девятилетней дочке Рэйлинн, которая более диабетом первого типа.
Выяснилось, что у спящей малышки поднялся уровень сахара практически в 2 раза и достиг 338 миллиграммов на децилитр. Благодаря Спаю родителям удалось вовремя вколоть девочке инсулин и предоставить диабетическую кому.
Шеннон рассказала, что Спай специально обучен по программе подготовки собак для диабетиков. Такие звери могут почувствовать вещество, которое выделяется во время диабетических кризов.
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Алина Юрчак