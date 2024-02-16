Освобождённая в Томилине собака обрела новых хозяев

Фото: istockphoto.com/LARISA SHPINEVA
Собаку, освобождённую из запертой квартиры в подмосковном Томилине, приютили новые хозяева.
По кадрам, предоставленным RT, видно, что собака в новой квартире чувствует себя хорошо, она проявляет активность и играет. Кроме того, новые хозяева подстригли животное.
При этом, прежний хозяин собаки нашёлся. Им оказался алкозависимый мужчина, всё это время пребывавший в наркологической клинике.
До этого, работники Мособлпожспаса вызволили собаку из запертой квартиры в посёлке Томилино с помощью аварийно-спасательного инструмента «хулиган». Случай произошёл в микрорайоне Птицефабрика городского округа Люберцы. По словам соседей, животное сидело одно взаперти несколько дней без еды и воды. Хозяин, ведущий асоциальный образ жизни, «ушёл в запой».
Ранее пользователей Сети поразил милый рыжий котик, удивлённый своему отражению в зеркале. Как пишет utro.ru, кот облокотился лапками на зеркало и оказался в шоке. Видео набрало много лайков и комментариев.
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При этом, прежний хозяин собаки нашёлся. Им оказался алкозависимый мужчина, всё это время пребывавший в наркологической клинике.
Ранее пользователей Сети поразил милый рыжий котик, удивлённый своему отражению в зеркале. Как пишет utro.ru, кот облокотился лапками на зеркало и оказался в шоке. Видео набрало много лайков и комментариев.
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Мелисса Тимофеева