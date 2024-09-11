Во всех отделениях колледжа «Энергия» отметили Всероссийский день трезвости

Фото: Министерство образования Московской области
«Разумный и осознанный выбор в пользу трезвого образа жизни — одна из главных задач нашего общества. Пьянство не рождает пороки, а лишь их обнаруживает. Берегите себя и своих близких от пагубных привычек», — отметила Морозова на встрече.
В тот же день студенты первого курса приняли участие в профилактическом квизе «Трезвая Россия — сильная страна», который организовала команда Амбассадоров профессионалитета.
Заведующая Реутовским отделением колледжа, Надежда Близнякова, отметила важность подобных мероприятий, подчеркнув:
«Такие события напоминают студентам о важности здорового образа жизни и заботы о своём здоровье».
Читайте также:
Молодёжь пригласили к участию в конкурсе «Для чего я помню третье сентября»
Преподаватель Касьяненко назвала важные навыки работников в эпоху ИИ
Дети из Курской области посетили форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030»