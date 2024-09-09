Преподаватель Касьяненко назвала важные навыки работников в эпоху ИИ

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Академический руководитель онлайн-магистратуры «Инженерия данных» ФКН НИУ ВШЭ Дарья Касьяненко заявила, что в эпоху внедрения искусственного интеллекта важными навыками для работодателей становятся цифровая грамотность, навыки коммуникации, адаптивность и готовность к постоянному обучению и самообучению.
«На первый план выходят способности специалистов анализировать, понимать суть информации, грамотно раскрывать проблему и аргументировать выбранные решения. Не менее важны знания сотрудников в области компьютерной безопасности, особенно в контексте работы с данными. Так, в компании не следует загружать конфиденциальную информацию в сервисы на основе ИИ», — прокомментировала в беседе с RT Касьяненко.
До этого сообщалось, что ИИ создал программу концертов для Недели современной музыки, которая будет идти в концертном зале «Зарядье» с 8 по 12 января 2025 года.
«Сочинения современных композиторов прозвучат в концертом зале «Зарядье» с 8 по 12 января. В исполнении камерного оркестра, творческого объединения, участников лаборатории для молодых композиторов «Открытый космос» и солистов. Программу концертов сформировал искусственный интеллект», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы концертного зала.
Ранее сообщалось, что искусственный интеллект сможет помочь найти потерявшихся домашних животных по фотографиям.
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Мелисса Тимофеева