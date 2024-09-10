Молодёжь пригласили к участию в конкурсе «Для чего я помню третье сентября»

Фото: пресс-служба Росмолодёжи
Росмолодёжь при поддержке ФСБ, МВД, Минобрнауки, Минпросвещения и Следственного комитета России проводит с 3 по 17 сентября Всероссийскую акцию ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Для чего я помню третье сентября».
В рамках Акции также пройдёт одноимённый Всероссийский конкурс. Заявки на участие в конкурсе принимают с 3 по 17 сентября.
Опубликованные участниками акции материалы должны сопровождаться хештегами: #Япомню3сентября2024, #БудущееБЕЗтерроризма2024.
Цель акции - привлечь внимания молодёжи к проблеме распространения террористической идеологии, идеологии насилия.
К участию в акции допускаются граждане России в возрасте от 14 лет. Информацию о проведении конкурса можно найти по ссылке.
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«Участники размещают в соцсети «ВКонтакте» посты, сторис или короткие видеоролики, демонстрирующие точку зрения автора о том, для чего необходимо помнить события 1-3 сентября 2004 года в Беслане и противостоять распространению идеологии терроризма, поддерживать дружеские отношения между народами России», – сообщили организаторы.
Опубликованные участниками акции материалы должны сопровождаться хештегами: #Япомню3сентября2024, #БудущееБЕЗтерроризма2024.
Цель акции - привлечь внимания молодёжи к проблеме распространения террористической идеологии, идеологии насилия.
К участию в акции допускаются граждане России в возрасте от 14 лет. Информацию о проведении конкурса можно найти по ссылке.
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Лора Луганская