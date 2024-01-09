Во вторник утром загруженность дорог Московской области составляет 4 балла

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Во вторник утром, 9 января, дороги Подмосковья загружены на 4 балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».
Стоит отметить, что движение автомобилей также затруднено движение авто на Варшавском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Новорижском, Пятницком и Щёлковском шоссе.
Кроме этого, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области просит водителей и пешеходов внимательными на дорогах, не совершать резких манёвров и соблюдать дистанцию, а также соблюдать скоростной режим в связи с погодными условиями.
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Стоит отметить, что движение автомобилей также затруднено движение авто на Варшавском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Новорижском, Пятницком и Щёлковском шоссе.
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Мира Полтева