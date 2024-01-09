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Во вторник утром загруженность дорог Московской области составляет 4 балла

09 января 2024, 09:41
Фото: istockphoto / ElcovaLana

Фото: istockphoto / ElcovaLana

Во вторник утром, 9 января, дороги Подмосковья загружены на 4 балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Стоит отметить, что движение автомобилей также затруднено движение авто на Варшавском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Новорижском, Пятницком и Щёлковском шоссе.


Кроме этого, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области просит водителей и пешеходов внимательными на дорогах, не совершать резких манёвров и соблюдать дистанцию, а также соблюдать скоростной режим в связи с погодными условиями.

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В Дмитрове микрорайон остался без отопления из-за утечки на теплосети
Авария оставила жителей микрорайона Космонавтов в Дмитрове без отопления и воды
09 января 2024, 10:18

Фото: iStock/Lazy_Bear

Глава горокруга Илья Поночевный сообщил, что утечка на теплосети от котельной образовалась в микрорайоне Космонавтов в подмосковном Дмитрове. Об этом Поночевный написал в своем телеграм-канале.
По словам главы округа, для выполнения работ были приостановлены теплоснабжение и подача горячей воды. Отмечается, что над ликвидацией неполадок работает аварийная бригада, также к поиску утечки подключены работники управляющих компаний. После того, как проблему обнаружат, то котельную вновь запустят.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в нескольких населенных пунктах Подмосковья.

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#теплоснабжение
#работники
#бастрыкин
#дмитровский городской округ
#отопление
#авария
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Сбитый машиной поэт Рубинштейн находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии
09 января 2024, 10:07

Фото: iStock/sudok1

Поэт и публицист Лев Рубинштейн находится в реанимации. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Отмечается, что у пострадавшего диагностированы множественные переломы, отёк мозга, а также повреждения внутренних органов. 76-летнему поэту провели тяжелейшую операцию.

Врачи продолжают бороться за его жизнь. По информации РИА Новости, состояние Рубинштейна оценивается, как крайне тяжелое.

Напомним, в Москве машина сбила поэта Льва Рубинштейна. Авария произошла на улице Образцова.

Лев Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Он закончил филологический факультет Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. В 1960-х годах Рубинштейн начал свой литературный путь.

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В Подмосковье стартовал конкурс на лучшие сельские учреждения культуры
09 января 2024, 09:56

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В регионе объявлен конкурс на лучшие сельские учреждения культуры и лучших работников сельских учреждений культуры. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Конкурс на денежное поощрение организован министерством культуры и туризма Московской области.

«Цель конкурса привлечь общественность к активному участию в культурной жизни Подмосковья и приобщить подрастающее поколение к лучшим образцам отечественного и зарубежного искусства, народной культуры, а также любительскому творчеству», — отметили в ведомстве.

Конкурс проходит в два этапа: прием заявок в органы местного самоуправления муниципальный образований Подмосковья и рассмотрение поступивших заявок министерством в течении 15 дней, в ходе которых будут отобраны лучшие работники и учреждения культуры, а также составлен рейтинг.

Стоит отметить, что итоги конкурса и объявление победителей пройдет в феврале текущего года.

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В Румынии украинцы напали на соотечественника, сбежавшего от мобилизации
09 января 2024, 05:55

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

В Румынии украинские беженцы ополчились на соотечественника призывного возраста, сбежавшего от мобилизации в Европу. Об этом пишет Телеграм-канал «Военкоры русской весны».
В публикации говорится, что украинец покинул страну, переплыв границу через реку Тиса. После того как ему это удалось, уклонист выразил в Сети бурную радость, получив в ответ негодование и критику со стороны других мужчин-беженцев. На опубликованных кадрах видно, как они, подкараулив соотечественника, набросились на него с угрозами.

«Сбежавшие в Европу украинские уклонисты отловили уклониста и жёстко наехали на него», — говорит комментатор за кадром.

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#мобилизация
#румыния
#беженцы
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Учёные предупредили, что 2024 год может стать самым жарким годом в истории
Bloomberg: 2024 год может стать самым жарким годом в истории наблюдений
09 января 2024, 05:07

Фото: iStock/Marc Bruxelle

Эксперты заявили, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом пишет Bloomberg.
В публикации говорится, что одной из причин является Эль-Ниньо — природный феномен, при котором колебаниями температуры поверхностного слоя воды в Тихом океане вызывается потепление.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ещё до окончания 2023 года признала его самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Так, в прошедшем году глобальные температуры превышали средний доиндустриальный показатель примерно на 1,4 градуса. По мнение специалистов, в 2024 году соответствующий показатель может быть превышен на 1,5 градуса.

Старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфаден отметил, что между повышением температуры поверхности планеты и нагревом воды в Тихом океане наблюдается задержка. Из-за этого очередной год под влиянием явления Эль-Ниньо может стать теплее первого.

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В Херсонской области восстановили энергоснабжение

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#мнение
#погода
#ученые
#жара
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В Ярославской области примут 300 белгородских детей
Евраев: Ярославская область примет 300 детей из Белгородской области
09 января 2024, 01:26

Фото: iStock/anna-utkina

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о готовности региона принять 300 детей с обстреливаемых территорий Белгородской области.
«В ближайшее время примем у нас в гостях 300 ребят из Белгородской области. Там сейчас неспокойно, а у нас они будут в комфорте и безопасности», — написал он в своём Телеграм-канале.

Евраев отметил, что специалисты из Ярославля совместно с белгородскими коллегами готовятся к встрече детей.

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#крым
#сво
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В Херсонской области восстановили энергоснабжение
Алексеенко: В Херсонской области восстановили энергоснабжение после аварии
09 января 2024, 01:07

Фото: iStock/TebNad

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что работы по восстановлению энергоснабжения в регионе окончены.
«В Херсонской области восстановлено энергоснабжение, нарушенное из-за аварии. На эту минуту работа над устранением аварии завершена», — написал он в своём Телеграм-канале.

Он добавил, что квалифицированные бригады устранением повреждений в сетях Херсонской и Запорожской области, возникших из-за неблагоприятных погодных условий.

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#аварии
#электричество
#херсонская область
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Путин взял на контроль вопрос отопления в Подмосковье и Херсонской области
Песков: Путин взял на контроль вопрос отопления в Подмосковье и Херсоне
09 января 2024, 00:49

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора губернатором Московской области Андреем Воробьёвым и главой Херсонской области Владимиром Сальдо заслушал доклады о ситуации с отоплением в регионах.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин поручил компании «Россети» и главе МЧС Александру Куренкову принять все возможные меры для обеспечения жителей российских регионов теплом и электричеством в штатном режиме.

«Владимир Путин по телефону выслушал доклад Владимира Сальдо о достаточно резком перепаде температур с плюса на минус, которые привели к нарушению электроснабжения и обрыву электропроводов», — отметил Песков.

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#мчс
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Воробьёв ответил на вопросы, беспокоящие жителей Климовска
09 января 2024, 00:16

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе встречи с жителями Климовска в понедельник, 8 января, отметил позитивные сдвиги в процессе восстановления подачи тепла в многоквартирные дома после аварии на котельной.
«Пока мы встречаемся с вами, дорогие жители, идет подключение домов. Чтобы не прорвать ничего, нужно постепенно поднимать температуру. Мы активно ведем эту работу благодаря 200 бригадам, которые трудятся в каждом доме», — сказал губернатор.

Он отметил, что 9 января в 19:00 бригады, закреплённые за определёнными домами, приступят к запуску квартирных стояков.

«С 19.00 просим всех быть в квартирах. Потому что мы начинаем запускать квартирные стояки», — обратился к жителям подмосковного города вице-губернатор Евгений Хромушин.

Жители Климовска, в свою очередь, выразили беспокойство о возможных повторениях аварийной ситуации в будущем, однако Воробьёв подчеркнул, что котельная будет отремонтирована сразу после её передачи муниципалитету.

«Сейчас котельная находится у нас в эксплуатации. То есть мы можем из бюджета инвестировать деньги в трассы, дымососы, которые сегодня не работают на основном котле, в горелки и прочие вещи. Я буду у вас бывать регулярно, чтобы выполнить всю ту программу, которую мы с вами обсуждаем», — заверил губернатор.

Одна из жительниц Климовска, в чью квартиру уже вернули тепло, пришла на встречу для того, чтобы выразить благодарность всем причастным за круглосуточную работу.
«Наш дом подключили 5 января, но большинство стояков было завоздушено. Сегодня с трёх часов работают квалифицированные бригады. Сейчас запущены уже 90% квартир. Андрей Юрьевич, спасибо вам огромное, что мы с теплом. Спасибо за душевность, мы чувствуем вашу поддержку и то, что вы болеете за каждого жителя Климовска», — отметила женщина.

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