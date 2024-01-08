Российские полицейские дежурят на пункте пропуска с Польшей

Фото: istockphoto/ElcovaLana
Полицейские из Калининграда обеспечивают общественный порядок и безопасность движения на пропускном пункте из Калининградской области в Польшу.
Там образовалась очередь из машин, пишет Telegram-канал МВД 39.
РИА Новости пишет, что обстановка на пункте пропуска спокойная. Сотрудники полиции проводят беседы с водителями, интересуются обстановкой, и пытаются помочь, если это необходимо.
Например, полицейские увидели, что в одном из автомобилей находится грудной ребенок. Сотрудники полиции помогли водителю объехать очередь и как можно скорее пройти пограничный контроль в мороз.
7 января на пункте пропуска (МАПП) Мамоново-2 образовалась очередь из 150 машин на выезд из Калининградской области в Польшу. Все автомобили с иностранными номерами.
Читайте также:
На Крымском мосту в пробку попали 900 машин
В Челябинской области восстановили движение шести застрявших в поле поездов
Украина временно остановила работу КПП на польской границе
«По указанию начальника УМВД России по Калининградской области, полицейские несут службу возле пункта пропуска Мамоново – Гжехотки. Там на данный момент сохраняется очередь из легковых автомобилей, которые выезжают на территорию сопредельного государства», - сказано в сообщении.
Например, полицейские увидели, что в одном из автомобилей находится грудной ребенок. Сотрудники полиции помогли водителю объехать очередь и как можно скорее пройти пограничный контроль в мороз.
7 января на пункте пропуска (МАПП) Мамоново-2 образовалась очередь из 150 машин на выезд из Калининградской области в Польшу. Все автомобили с иностранными номерами.
Читайте также:
На Крымском мосту в пробку попали 900 машин
В Челябинской области восстановили движение шести застрявших в поле поездов
Украина временно остановила работу КПП на польской границе
Мария Фирсова