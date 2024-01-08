Российские полицейские дежурят на пункте пропуска с Польшей

Начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин пожелал подчиненным, которые пожаловались на него в прокуратуру, чтобы у них «руки отсохли и онкологией заболела вся семья». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на региональный портал V1.ru.

Во время одного из селекторных совещаний в главке, как пишет портал мужчина, «похожий внешне и по голосу на Николая Любавина», выразил крайнее неудовольствие тем, что кто-то из его подчинённых пожаловался на шефа в прокуратуру. Он пожелал, чтобы у них отсохли руки, а их семьям — получить онкологические заболевания.