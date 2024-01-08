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Российские полицейские дежурят на пункте пропуска с Польшей

08 января 2024, 08:28
Фото: istockphoto/ElcovaLana

Фото: istockphoto/ElcovaLana

Полицейские из Калининграда обеспечивают общественный порядок и безопасность движения на пропускном пункте из Калининградской области в Польшу.
Там образовалась очередь из машин, пишет Telegram-канал МВД 39.

«По указанию начальника УМВД России по Калининградской области, полицейские несут службу возле пункта пропуска Мамоново – Гжехотки. Там на данный момент сохраняется очередь из легковых автомобилей, которые выезжают на территорию сопредельного государства», - сказано в сообщении.

РИА Новости пишет, что обстановка на пункте пропуска спокойная. Сотрудники полиции проводят беседы с водителями, интересуются обстановкой, и пытаются помочь, если это необходимо.

Например, полицейские увидели, что в одном из автомобилей находится грудной ребенок. Сотрудники полиции помогли водителю объехать очередь и как можно скорее пройти пограничный контроль в мороз.

7 января на пункте пропуска (МАПП) Мамоново-2 образовалась очередь из 150 машин на выезд из Калининградской области в Польшу. Все автомобили с иностранными номерами.

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#пробки
#польша
#граница
#россия
#новости
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Стал известен лучший режиссер года по версии «Золотого глобуса»
Режиссер Нолан награждён «Золотым глобусом» за байопик «Оппенгеймер»
08 января 2024, 08:14

Фото: istockphoto/Darwin Brandis

Кристофер Нолан стал лучшим режиссером в 2023 году по версии «Золотого глобуса».
Нолана наградили за фильм-байопик «Оппенгеймер», трансляцию 81-й церемонии, которая происходила в Лос-Анджелесе, вел телевизионный канал CBS.

В этой номинации за победу боролись Мартин Скорсезе с фильмом «Убийцы цветочной луны», Селин Сон с «Прошлыми жизнями», Гретта Гервиг с картиной «Барби», а также Брэдли Купер с «Маэстро» и Йоргос Лантимос с фильмом «Бедные-несчастные».

Кристофер Нолан шестой раз был номинирован, но премию получил впервые.

«Оппенгеймер» получил «Золотой глобус» и в категории «лучший драматический фильм». Картина является самым кассовым байопиком в истории со сборами 912 млн долларов.

Голливудская звезда Киллиан Мёрфи стал лауреатом премии «Золотой глобус» как лучший драматический актёр за роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер».

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#кино
#фильм
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Мэрия Москвы напомнила жителям об опасности катания на тюбингах
08 января 2024, 05:36

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Москвичам напомнили об опасности катания на тюбингах и ледянках в необорудованных для этого местах. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте столичной мэрии.
«Катание на тюбингах, снегокатах, санках и ледянках с заснеженных склонов — популярное зимнее развлечение. Часто горожане выбирают для спусков потенциально опасные места, среди которых овраги с крутыми склонами и деревьями», — сказано в сообщении.

В мэрии отметили, что крайне опасно кататься с крутых склонов, рядом с проезжей частью и водоемами, вблизи препятствий, таких как деревья. Поэтому важно выбирать специально оборудованные места для катания.

В Московской области обустроили 39 горок для безопасного катания на тюбингах – надувных санках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Подмосковные работники противопожарно-спасательной службы рекомендовали жителям кататься на тюбингах только на специально подготовленных трассах. Кроме того, нельзя задерживаться на старте и во время спуска, вставать на надувную камеру и скреплять «паровозиком» несколько саней.

Спасатели также советуют обходить стороной горки, не отвечающие требованиям безопасности. Их можно узнать по запрещающим табличкам и выставленным ограждениям.

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#тюбинг
#москва
#жители
#опасность
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Глава волгоградского МЧС пожелал жалующимся на него людям заболеть онкологией
Начальник ГУ МЧС Волгоградской области пожелал семьям жалобщиков заболеть раком
08 января 2024, 04:25

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин пожелал подчиненным, которые пожаловались на него в прокуратуру, чтобы у них «руки отсохли и онкологией заболела вся семья». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на региональный портал V1.ru.
Во время одного из селекторных совещаний в главке, как пишет портал мужчина, «похожий внешне и по голосу на Николая Любавина», выразил крайнее неудовольствие тем, что кто-то из его подчинённых пожаловался на шефа в прокуратуру. Он пожелал, чтобы у них отсохли руки, а их семьям — получить онкологические заболевания.



«Написали, что банк “Открытие” лоббировал, прокуратура проверку проводила. Что жена работает в банке, что Любавин преференции получает <...> Кто это писал <...> еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают», — заявил глава регионального МЧС прямо на камеру.

По словам сотрудников МЧС, речь может идти о выборе банка для зарплатного проекта с главным управлением по Волгоградской области. При этом журналистам V1.ru не удалось дозвониться ни Любавину, ни представителям пресс-службы регионального главка МЧС.

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#мчс
#онкология
#жалобы
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Немецкие фермеры пошли маршем на Берлин из-за отмены своих льгот
Известия: В Германии начались массовые протесты фермеров из-за отмены льгот
08 января 2024, 02:26

Фото: iStock/photosvit

Немецкие фермеры начинают протесты против планов правительства ФРГ по отмене имеющихся у них льгот, сообщает 8 января газета «Известия». Крупные акции ожидаются по всей стране: в Мюнхене, Гамбурге, Висбадене и других городах. Сейчас сотни тракторов уже выступили маршем в направлении Берлина.
Кроме того, сообщается, что водители всего общественного транспорта также в ближайшее время работать не будут. А на 10 января намечена трёхдневная забастовка немецкого железнодорожного транспорта.



Что же касается фермеров и их требований, то главнейшими из них являются снижение налогов и увеличение зарплаты. Более того, о консолидации и акциях в поддержку фермеров Германии заявили фермерские ассоциации Нидерландов, Франции и Бельгии.

Напомним, что ранее на фоне бюджетного кризиса кабмин анонсировал планы по отмене субсидий на дизельное топливо. Также правительство планировало отменить льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. В результате разгневанные немецкие фермеры предприняли попытку заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

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#фермер
#протесты
#германия
#льготы
#правительство
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SHOT: Блогер-миллионник ради видео в Instagram* бросил в снег двухмесячного сына
08 января 2024, 00:04

Фото: iStock/Urupong

Блогер-миллионник Сергей Косенко бросил в снег своего двухмесячного сына Лео и записал это на видео, сообщает Telegram-канал SHOT. После публикации ролика в соцсетях он столкнулся с мощнейшей волной критики от пользователей.
Блогеру, аудитория которого в Instagram* насчитывает 7 млн человек, начали писать о его умственных способностях и даже угрожать написанием заявления в органы опеки.



После этого Косенко попытался оправдаться, заявив, что бросал в снег не собственного сына, а куклу — но в подобный «креатив» никто из подписчиков никто не поверил.

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*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
#дети
#instagram
#видео
#блогер
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В Палестине сообщили о самой массовой гибели жителей сектора Газа за всю историю
07 января 2024, 20:54

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Итогом военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа стало массовое уничтожение жителей анклава. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил Советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш.
По его словам, за три месяца проведения операции погибли самое большое количество палестинцев за всю современную историю.

Советник главы Палестины заявил, что Израиль намерен довести до конца свой конфликт с палестинцами. Он убеждён, что израильские власти преследуют одну главную цель, которая заключается в сломе воли палестинского народа и стремлении заставить его принять диктат Израиля.

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#сектор газа
#палестина
#израиль
#конфликт
#смерть
#жители
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Владелец клуба «Мутабор» подарил храму мощи Николая Чудотворца
Владелец клуба «Мутабор» Михаил Данилов подарил храму мощи Николая Чудотворца
07 января 2024, 20:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Владелец ночного клуба «Мутабор» Михаил Данилов подарил храму Знамения иконы Божией Матери мощи святого Николая Чудотворца. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Учредитель клуба, в котором прошла активно порицаемая «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, рассказал, что мощи святого Николая Чудотворца были выкуплены в Ватикане. В Россию их доставили ещё в ноябре, но вручить их храму Данилов планировал в Рождество.

Он отметил, что поддерживает церковь и выступает против мракобесия.

Напомним, что 9 января суд рассмотрит запрос о приостановке работы клуба на 90 суток. Такая мера может быть принята из-за найденных после вечеринки Ивлеевой нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

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Стало известно о возможной приостановке деятельности клуба «Мутабор»

Клуб «Мутабор» опечатан после «голой» вечеринки Ивлеевой
#православие
#храм
#рождество
#клуб
#бизнесмен
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Петербурженка нашла в покупках салфетку с прославляющим Бандеру стихом
07 января 2024, 20:15

Фото: iStock/cyano66

Жительница Петербурга обнаружила в купленных продуктах салфетку со стихотворением, прославляющим лидера «Организации украинских националистов»* Степана Бандеру. Об этом пишет издание «Фонтанка».
Отмечается, что женщина совершила покупку в одном из гипермаркетов Санкт-Петербурга. Дома, разбирая покупки, она обнаружила салфетку с указанным стихотворением. При этом, после стиха неизвестный автор написал поздравление с Новым годом.

Петербурженка сообщила о находке в службу безопасности магазина. После этого сотрудники правоохранительных органов изъяли у неё салфетку для проведения проверки. В настоящий момент рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела.

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*организация признана экстремистской и запрещена на территории России
#магазин
#продукты
#стихи
#украина
#нацизм
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«Троица» Рублёва пробудет в храме Христа Спасителя полгода
ТВЦ: икону «Троица» Рублёва можно увидеть в храме Христа Спасителя до 23 июня
07 января 2024, 19:37

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Икона Андрея Рублёва «Троица» будет храниться в храме Христа Спасителя до 23 июня. Об этом сообщалось в трансляции на телеканале ТВЦ патриаршей рождественской вечерни в храме.
Отмечается, что 23 июня отмечается день Святой Троицы. К этой дате приурочен перенос иконы в Троице-Сергиеву лавру.

Накануне Рождества икону «Троица» кисти Андрея Рублёва доставили в храм Христа Спасителя из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал семьям погибших в зоне СВО военных историю о возвращении из Нью-Йорка русской иконы мученицы Екатерины с частицами её мощей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#троице-сергиева лавра
#храм
#икона
#рождество
#православие
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