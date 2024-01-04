Инструкторам автошкол позволят сидеть на пассажирском месте на экзамене на права

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Инструкторам автошкол могут разрешить сидеть на пассажирском сидении за дублирующими педалями во время практического экзамена на водительские права. Как сообщает ТАСС, это предложили в российском МВД.
Ведомство подготовило проект административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.
Сейчас занимать пассажирское сидение за дублирующими педалями во время экзамена может экзаменатор Госавтоинспекции. Новый регламент хотят дополнить возможностью находиться на этом месте представителям автошкол.
Ограничение возможности преподавателю автошколы садиться рядом с кандидатом в водители было утверждено в 2021 году, когда вступил в силу ныне действующий регламент. Это вызвало споры, которые рассматривал Верховный суд. Вопрос касался того, кто будет нести ответственность в случае аварии во время экзамена на права.
Планируется, что новый регламент вступит в силу с 1 апреля наступившего года.
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Сейчас занимать пассажирское сидение за дублирующими педалями во время экзамена может экзаменатор Госавтоинспекции. Новый регламент хотят дополнить возможностью находиться на этом месте представителям автошкол.
Планируется, что новый регламент вступит в силу с 1 апреля наступившего года.
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Лора Луганская