Водитель подмосковного автобуса вернул пассажирке потерянные полмиллиона рублей

Фото: пресс-служба МТДИ МО
«Рюкзак был расстегнут, поэтому я увидел, что в нём лежат деньги и комплект документов. Всё это находилось на сиденье за водительским местом, а я хорошо помнил, что там сидела женщина», — рассказал Артём Хрзаян.
Артём Хрзаян рассказал, что не в первый раз возвращает пассажирам забытые в автобусе ценные вещи. Часто это телефоны, документы и пр. Владельцев, которые не обратились в компанию самостоятельно, водитель разыскивает по различным чатам и группам в социальных сетях.
В министерстве напомнили, что если пассажир забыл вещь в автобусе компании «Мострансавто», он может заполнить специальную форму на сайте компании в разделе «Пассажирам» — «Забытые вещи». Оставленные вещи хранятся в течение полугода, затем отправляются на утилизацию.
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