В Петербурге автобус зажал ногу пенсионерки и 100 метров тащил её по асфальту

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В Санкт-Петербурге в службу «112» обратилась 69-летняя женщина с жалобой на водителя автобуса. По её словам, он слишком рано закрыл двери, из-за чего её нога оказалась зажата, а тронувшийся автобус около ста метров тащил её по асфальту.
Женщина была госпитализирована с травмой живота. Позднее, после оказания первой помощи, её отпустили домой. По факту происшедшего начата проверка. Отмечается, что она затруднена тем фактом, что место, где произошёл инцидент, не побадает в зону обзора камер видеонаблюдения.
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Александр Бойцов