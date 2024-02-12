Под Псковом автобус с детьми улетел в кювет, пытаясь избежать столкновения

Фото: istock / SHSPhotography
В Псковской области автобус с детьми улетел в кювет, чтобы избежать столкновения с большегрузом. Об этом информирует Телеграм-канал «112».
Авария произошла на федеральной трассе, около села Новгородка. Школьники ехали на экскурсию в Псков. Неожиданно перед автобусом появилась фура и водить вывернул руль.
В результате съезда транспорта пострадали 12 человек, 8 из которых дети. Они госпитализированы. В причинах ДТП разберется дорожная полиция.
Читайте также:
СК возбудил дело после ранения росгвардейцев при взрыве в доме в Элисте
В Москве с кишечной инфекцией госпитализировали пятерых учеников школы им. Колмогорова
Алина Юрчак