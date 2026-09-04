Водителям посоветовали заранее определять судьбу летних покрышек

04 сентября 2026, 15:33

Автоэксперт Марков: решение о судьбе комплекта летних шин надо принимать заранее

Фото: iStock/Marcus Millo

В конце лета важно определить износ автомобильных шин и заранее решить их судьбу об утилизации или же хранении. Такой совет дал технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков.





В беседе с «Известиями» специалист посоветовал выявить степень износа протектора. Минимальная глубина рисунка должна составлять не менее 1,6 мм. Однако лучше резину менять примерно на уровне трех мм.





«Во-вторых, рекомендуем «прислушаться» к шинам: если шум от них резко усиливается, это может свидетельствовать об истирании определенных элементов протектора, отвечающих за поглощение звуковых волн. Это, в свою очередь, еще один показатель чрезмерного износа шины», — добавил Марков.

«Такая резина не обеспечит надёжного сцепления с дорогой в мороз, может затвердеть так же, как и летняя, что способно привести к пробуксовке и сходу с траектории», — пояснил специалист.