Водителям посоветовали заранее определять судьбу летних покрышек
Автоэксперт Марков: решение о судьбе комплекта летних шин надо принимать заранее
В конце лета важно определить износ автомобильных шин и заранее решить их судьбу об утилизации или же хранении. Такой совет дал технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков.
В беседе с «Известиями» специалист посоветовал выявить степень износа протектора. Минимальная глубина рисунка должна составлять не менее 1,6 мм. Однако лучше резину менять примерно на уровне трех мм.
«Во-вторых, рекомендуем «прислушаться» к шинам: если шум от них резко усиливается, это может свидетельствовать об истирании определенных элементов протектора, отвечающих за поглощение звуковых волн. Это, в свою очередь, еще один показатель чрезмерного износа шины», — добавил Марков.
Кроме того, необходимо либо произвести специализированный ремонт в шиномонтажной мастерской. Также важно оценить поведение автомобиля на скользком и мокром покрытии. В случае ухудшения управляемости Марков посоветовал заменить шины.
Тем временем руководитель экспертной компании LEM Solution, автоэксперт Евгений Ладушкин уточнил специально для RT, что всесезонная резина не подходит для использования в зимний период. Он пояснил, что «всесезонка» является летней резиной с составом, который позволяет ей не дубеть при температурах около 0 °C.
«Такая резина не обеспечит надёжного сцепления с дорогой в мороз, может затвердеть так же, как и летняя, что способно привести к пробуксовке и сходу с траектории», — пояснил специалист.
Однако всесезонную резину можно использовать в качестве варианта для пережидания сезонного ажиотажа в шиномонтаже. В этом случае стоит следить за прогнозом погоды и по возможности не выезжать на дороги ночью.