Автоэксперт Ладушкин: новой зимней резине требуется обкатка

21 августа 2026, 00:51

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Новая зимняя резина нуждается в обкатке вне зависимости, шипованная она или нет. Об этом предупредил автомобильный эксперт, руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.





В беседе с RT он посоветовал первые 100–200 км двигаться аккуратно, а также избегать резких разгонов и торможений, чтобы покрышка полностью села на диск. Также за это время должен стереться транспортировочный консервант, которым обрабатывают шины после выхода с конвейера. Ладушкин пояснил, что сначала новые шины могут иметь плохое сцепление с дорогой. Кроме того, могут вскрыться ошибки шиномонтажа.





«Например, неверная балансировка, некачественный монтаж. Также в течение первых километров пути можно обнаружить брак у резины. Чаще всего это биение или вибрации на скоростях около 50 км/ч», — уточнил автоэксперт.