Автоэксперт рассказал, как вести себя при встрече с лосем на дороге
Автоэксперт Попов: в местах гона лосей необходимо снижать скорость движения
В выявленных местах гона лосей обычно установлены соответствующие дорожные знаки. На них стоит обращать внимание и снижать скорость. Об этом рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Попов.
В разговоре с RT специалист посоветовал при встрече с лосем на дороге не сигналить ему и не мигать фарами, поскольку это может напугать животное, которое в страхе начнет метаться и совершать необдуманные действия на дороге.
«Тут, не подъезжая к нему близко, стоит остановиться и подождать, пока он не покинет проезжую часть. Гораздо хуже будет ситуация, если он выбежит прямо перед автомобилем», — отметил Попов.
В местах гона лосей, где установлены специальные знаки, автоэксперт призвал снижать скорость, принимая во внимание возможное появление животного на дороге.
Тем временем автоюрист Лев Воропаев в беседе с Москвой 24 напомнил, что при столкновении с лосем необходимо остановить машину и вызвать сотрудников ГАИ, даже если животное выжило и убежало в лес.
«Если покинуть место после столкновения с лосем, даже когда зверь остался жив и убежал в лес, могут привлечь к ответственности по части 2 статьи о невыполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. За это последует лишение прав на срок от 1 года до 1,5 года либо арест до 15 суток», — предупредил специалист.
Если же животное погибло в ДТП, водителю придется заплатить компенсацию за причинение вреда животному миру. За лося она составит 80 тысяч рублей. Однако полис ОСАГО может покрыть эти расходы, если водитель не скрылся с места аварии, заключил Воропаев.