Автоэксперт рассказал, как вести себя при встрече с лосем на дороге

21 августа 2026, 14:49

Автоэксперт Попов: в местах гона лосей необходимо снижать скорость движения

Фото: iStock/Brittany Crossman

В выявленных местах гона лосей обычно установлены соответствующие дорожные знаки. На них стоит обращать внимание и снижать скорость. Об этом рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Попов.





В разговоре с RT специалист посоветовал при встрече с лосем на дороге не сигналить ему и не мигать фарами, поскольку это может напугать животное, которое в страхе начнет метаться и совершать необдуманные действия на дороге.





«Тут, не подъезжая к нему близко, стоит остановиться и подождать, пока он не покинет проезжую часть. Гораздо хуже будет ситуация, если он выбежит прямо перед автомобилем», — отметил Попов.

«Если покинуть место после столкновения с лосем, даже когда зверь остался жив и убежал в лес, могут привлечь к ответственности по части 2 статьи о невыполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. За это последует лишение прав на срок от 1 года до 1,5 года либо арест до 15 суток», — предупредил специалист.