Водителям рассказали, за какие нарушения их лишат прав
Существует ряд нарушений, за которые водителя точно лишат прав на управление автомобилем. Об этом сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев, передает «Газета.Ru».
Вождение в нетрезвом виде и отказ от медицинского освидетельствования по требованию сотрудника Госавтоинспекции или врача (если водителя доставляют в больницу) приведут к лишению прав, отметил юрист. Воропаев подчеркнул, что оставление места ДТП влечет за собой аналогичные последствия.
По его словам, в 95% случаев суды при рассмотрении дел о таких правонарушениях принимают решение о лишении прав. Эксперт добавил, что все эти составы правонарушений считаются наиболее серьезными в соответствии с законодательством.
