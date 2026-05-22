Названы способы продлить жизнь и остаться здоровым на долгие годы
Врач общей практики Амир Хан рассказал о простых привычках, которые помогут продлить жизнь и остаться здоровым на долгие годы без больших затрат времени и денег. Об этом пишет Daily Mirror.
Он отметил, что единственный действенный метод продления жизни — это изменение повседневных привычек. Врач рекомендовал, во-первых, отказаться от курения, уменьшить потребление алкоголя и перейти на домашнее питание. Во-вторых, врач советовал достаточно спать, больше двигаться, контролировать уровень стресса и поддерживать социальные связи.
Медик подчеркнул, что эти привычки не требуют особых условий или значительных затрат и доступны каждому. Эксперт назвал их основой крепкого здоровья, добавив, что для улучшения самочувствия не нужны идеальные показатели, деньги или посещение специализированных центров.
Хан добавил, что сочетание физической активности, полноценного отдыха и сбалансированного рациона способствует долголетию тела, а снижение уровня стресса и поддержание социальных контактов укрепляют психическое здоровье.
