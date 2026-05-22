Врач назвала оптимальную температуру работы кондиционера в жаркую погоду
Кондиционер в жаркую погоду не следует включать на температуру ниже 23–24 градусов. Об этом рассказала РИА Новости главный врач городской поликлиники №220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова.
Холодный воздух сам по себе не провоцирует вирусные заболевания, но он создает благоприятные условия для активизации патогенов, уже присутствующих в организме, и снижает местный иммунитет, пояснила Косенкова. По словам специалиста, если на улице +35 градусов, а в помещении температура слишком низкая, организм испытывает стресс из-за резкого перепада температур.
Резкий переход от жары к холоду может ослабить защитные силы организма, повышая риск простудных заболеваний. В таких условиях человек становится более уязвимым к вирусам и бактериям, подчеркнула Косенкова.
Врач отметила, что в жаркую погоду следует избегать переедания и заменить плотные приемы пищи на легкие перекусы, которые можно устраивать четыре-пять раз в день. Физические нагрузки на солнце лучше планировать на раннее утро или поздний вечер.
