Военэксперт Никулин допустил, что молнии могут быть климатическим оружием

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Бывший член комиссии по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин заявил, что молнии могут быть искусственно созданным климатическим оружием.
В подтверждение своей мысли он привёл в пример учёного Николу Теслу, который проводил опыты с рукотворными молниями, бьющими в определенные места.
Ранее сообщалось, что молния убила мужчину с зонтиком в Подмосковье. Так, мужчина шёл по тротуару около торгового центра «Глобус» на шоссе Энтузиастов во время дождя и в него попал разряд молнии. От травмы он умер на месте.
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«То, что сейчас происходит на самом деле мы не знаем, потому что данные засекречены. Никто никогда не сознается в том, что разрабатывает климатическое оружие. Но то, что оно может иметь искусственное происхождение, подозрений всё больше и больше», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Никулин.
Ранее сообщалось, что молния убила мужчину с зонтиком в Подмосковье. Так, мужчина шёл по тротуару около торгового центра «Глобус» на шоссе Энтузиастов во время дождя и в него попал разряд молнии. От травмы он умер на месте.
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Мелисса Тимофеева