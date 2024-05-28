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Удар молнии в трех детей на пляже в Пуэрто-Рико попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Shot. На ней видно, как мальчики в возрасте 7-12 лет проводили время, а затем после инцидента они падают на землю.
Далее к ним бегут другие отдыхающие, чтобы оказать пострадавшим первую помощь, делая непрямой массаж сердца с искусственным дыханием. Отмечено, что дети живы и находятся в реанимации, однако их состояние оценивается, как критическое.
Ранее сообщалось об ударе молнии в пассажирский самолет российской авиакомпании Red Wings во время полета. Все произошло 23 мая, когда Boeing-777-200 летел из турецкой Антальи в Новосибирск. Оборудование при инциденте не пострадало.
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Никита Кротов