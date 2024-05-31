Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Молния убила мужчину с зонтиком в подмосковной Балашихе

Молния убила мужчину с зонтиком в подмосковной Балашихе

Shot: Молния попала в мужчину с зонтиком в подмосковной Балашихе
31 мая 2024, 21:35
Фото: istockphoto/Jurkos

Фото: istockphoto/Jurkos

Молния убила мужчину с зонтиком в Подмосковье, пишет Shot.
По данным Telegram-канала SHOT, мужчина шёл по тротуару около торгового центра «Глобус» на шоссе Энтузиастов во время дождя и в него попал разряд молнии.

От травмы он умер на месте. Сейчас у торгового центра работают экстренные службы.



Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкессии более 30 человек пострадали и один погиб в результате урагана. В регионе сильный град, дождь и ветер срывали конструкции и валили деревья. Один человек придавлен в автомобиле. Спасатели до сих пор пытаются вытащить его тело.

Читайте также:

Работники пожарно-спасательных частей ликвидировали торфяной пожар в Талдомском городском округе

Продавец вынес из ювелирного салона в Петербурге украшения на 8 млн руб

Во Франции задержали чеченца, планировавшего устроить теракт на Олимпиаде-2024
#подмосковье
#молния
#смерть
В Балашихе расследуют обстоятельства гибели убитого молнией мужчины
31 мая 2024, 22:03

Фото: Istockphoto / BrianAJackson

В Балашихе следователи начали проверку после гибели мужчины от попадания молнии. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области.
«В городе Балашихе возле дома по шоссе Энтузиастов прохожие обнаружили тело мужчины с ожогами и электрометками. По данным следствия, он скончался от травм, полученных в результате попадания молнии. Следственный отдел организовал проверку. На месте работают следователи, проводится осмотр», – рассказали в пресс-службе.
По данным Telegram-канала 112, погибший – 63-летний житель Балашихи. Молния ударила, когда он шёл по тротуару под зонтом.

Читайте также:

Молния убила мужчину с зонтиком в подмосковной Балашихе

Бдительные шестилетние близнецы из Видного нашли пропавшего ребёнка

Под Талдомом два дня тушили сложный торфяной пожар
#балашиха
#гроза
#молния
#ск рф
#смерть
#подмосковье
#московская область
#следственный комитет
#следователи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
После украинского обстрела в ДНР погибли пять мирных жителей
Пушилин: при обстреле ВСУ в ДНР погибли пять мирных жителей
31 мая 2024, 21:53

Фото: iStock/Motortion

В ДНР пять мирных жителей погибли из-за обстрелов со стороны Украины.
Еще трое получили ранения, заявил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.

По его словам, из-за обстрела украинскими боевиками поселка Старомихайловка Кировского района Донецка погибли две женщины 1948 и 1988 года рождения. Кроме этого, погиб мужчина 1985 года рождения. Среди раненых — женщина 1951 года рождения и мужчина 1989 года рождения.

Он добавил, что в селе Луганском и в Александровке умерли две женщины.

Читайте также:

Экс-главе Минобороны ДНР Стрелкову оставили без изменений четырехлетний приговор по делу о призывах к экстремизму

Уральские бойцы в составе группировки «Центр» прорвали порядка 10 км укреплений ВСУ, штурмуя Северное и Тоненькое

МО: ВС РФ освободили село Нетайлово в ДНР и Ивановку в Харьковской области
#днр
#всу
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бдительные шестилетние близнецы из Видного нашли пропавшего ребёнка
31 мая 2024, 21:50

Фото: пресс-служба Станислава Каторова

Близнецы Миша и Никита Никифоровы из подмосковного Видного помогли найти четырёхлетнего мальчика, который уехал от мамы на самокате и потерялся. Об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.
Шестилетние мальчики вместе с мамой возвращались с тренировки в бассейне. Мимо них на высокой скорости проехал ребёнок на самокате. Бдительные братья обратили внимание на то, что мальчик совсем маленький, а рядом нет взрослых. Через некоторое время навстречу выбежала мама малыша. Женщина плакала и искала сына. Она описала одежду ребёнка, и близнецы сразу узнали встретившегося мальчика. Они показали женщине, куда он уехал. Спустя несколько минут малыша нашли.
«Ребята всегда отличались бдительностью. Они на всё обращают внимание, запоминают мелкие детали. У них отличная память на лица. Кроме того, они всегда анализируют происходящее. Сразу обратили внимание, что мальчик маленький и едет один. В преддверии Дня защиты детей хочется пожелать здоровья всем малышам», – сказала мама близнецов Ольга Никифорова.
Как отметили в пресс-службе, через год братья пойдут в первый класс. В будущем они мечтают стать полицейскими.

Читайте также:

Под Талдомом два дня тушили сложный торфяной пожар

Молния убила мужчину с зонтиком в подмосковной Балашихе

В водоёмах Подмосковья с начала года утонули пять детей
#дети
#мальчик
#ленинский городской округ
#видное
#родители
#станислав каторов
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Продавец вынес из ювелирного салона в Петербурге украшения на 8 млн руб
В Петербурге суд дал условный срок продавцу за кражу украшений на 8,7 млн руб
31 мая 2024, 21:20

Фото: iStock/Berkut_34

Районный суд Петербурга приговорил к четырем годам условно продавца ювелирного салона Данилу Селифанова за кражу украшений на 8,7 миллиона рублей, пишет «Лента.ру».
По данным объединенной пресс-службы судов города, мужчина признан виновным в совершении преступления по статье «Присвоение или растрата». Продавец вину признал. Отмечается, что с 1 мая по 18 сентября он украл почти 40 ювелирных предметов, в том числе золотых.

Ущерб составил 8 миллионов 731 тысячу рублей. Похищенное продавец перепродал, а выручку потратил по своему усмотрению.

В среду стало известно, что в Москве полицейские оперативно раскрыли кражу из ювелирного магазина. Участники задержаны.

Читайте также:

Под Талдомом два дня тушили сложный торфяной пожар

В Карачаево-Черкесии десятки человек пострадали и один погиб во время урагана

Во Франции задержали чеченца, планировавшего устроить теракт на Олимпиаде-2024
#санкт-петербург
#суд
#кража
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Под Талдомом два дня тушили сложный торфяной пожар
31 мая 2024, 21:01

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники пожарно-спасательных частей ликвидировали торфяной пожар в Талдомском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.
О пожаре сообщили местные жителей, которые обнаружили возгорание в районе деревни Остров. Огнеборцы оперативно прибыли на место и приступили к тушению.
«Однако торфяное возгорание не так легко ликвидировать. В среднем нужно от одной до четырёх тонн воды на квадратный метр тлеющего торфяника. Работники дежурных караулов два дня боролись с огнём и ликвидировали пожар на площади 50 кв. м.», – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что соблюдать правила пожарной безопасности необходимо всегда – на приусадебном участке, в быту, а особенно в местности, богатой торфом.

Читайте также:

Подмосковные спасатели приняли участие в соревнованиях «Пожарный Олимп»

Подмосковные спасатели попросили повременить с купанием

В Солнечногорске спасатели помогли выбраться из погреба 74-летней пенсионерке
#мособлпожспас
#пожар
#спасатели
#пожарные
#подмосковье
#московская область
#природные пожары
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Карачаево-Черкесии десятки человек пострадали и один погиб во время урагана
В Карачаево-Черкессии минимум 32 человека пострадали и один погиб при урагане
31 мая 2024, 19:30

Фото: iStock/Sasiistock

В Карачаево-Черкессии минимум 32 человека пострадали и один погиб в результате урагана. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в регионе взбушевалась погодная стихия. Сильный град, дождь и ветер срывали конструкции и валили деревья. В результате падения одного из них был придавлен автомобиль с человеком внутри. Спасатели до сих пор пытаются вытащить его тело.

Ещё несколько человек получили травмы головы и колото-резанные раны. Троих пострадавших в тяжёлом состоянии госпитализировали в медучреждения.

Ранее сообщалось, что градом пробило стеклянную крышу торгового центра в городе Черкасске КЧР. Обломки конструкции разлетелись по городу и повредили ещё несколько объектов.

Читайте также:

В Карачаево-Черкессии град размером с яйцо разбил стеклянную крышу торгового центра

На веранде летнего кафе в центре Москвы взорвался газ

В Японии охотник нашел тело пропавшей женщины и рядом медвежьи следы
#погода
#дождь
#град
#пострадавший
#погибший
#госпитализация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Франции задержали чеченца, планировавшего устроить теракт на Олимпиаде-2024
Во Франции предотвратили планировавшийся в ходе Олимпиады-2024 теракт
31 мая 2024, 19:03

Фото: iStock/AUFORT JEROME

Во Франции полицейские арестовали 18-летнего уроженца Чечни, готовившего теракт на футбольных матчах, которые пройдут в рамках Олимпийских игр-2024. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на данные МВД страны.
Отмечается, что в ходе операции, проведённой правоохранителями 22 мая, был задержан выходец из Чечни, подозреваемый в подготовке теракта на футбольных соревнованиях в Сент-Этьене.

По данным полиции, молодой человек склонен к радикальной исламистской идеологии. Планировавшийся им теракт был направлен против зрителей и сотрудников правопорядка.

Операцию по поимке злоумышленника провели под руководством Главного управления внутренней безопасности Франции. Чеченец был задержан у себя дома, после чего его поместили под стражу.

Читайте также:

Полиция Франции задержала 10 чеченцев

Неизвестный угрожает взорвать консульство Ирана в Париже

В Германии неизвестный пытался убить политика Михаэля Штюрценбергера
#франция
#полиция
#теракт
#олимпиада 2024
#чечня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Установлена личность мужчины, шлепнувшего девочку в лифте в Новороссийске
Полиция установила личность мужчины, шлепнувшего девочку в лифте в Новороссийске
31 мая 2024, 18:38

Фото: iStock/fokusgood

Полиция установила личность мужчины, который шлепнул девочку в лифте многоэтажного дома Новороссийска, пишет РИА Новости.
По данным правоохранительных органов, материалы переданы в Следственный комитет России.

Незадолго до этого в социальных сетях появились кадры, где мужчина шлепает по ягодицам выходящую из лифта девочку.

Как сообщает краевое ГУМВД, сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту публикации.

Ранее сообщалось, что мужчина проломил голову мальчику в районе Парнас в Петербурге. Конфликт произошел из-за того, что подросток сбил ребенка, нанеся ему ссадины.

Читайте также:

Обвиняемая в похищении двухлетней девочки в Ярославле россиянка в СИЗО

В Карачаево-Черкессии град размером с яйцо разбил стеклянную крышу торгового центра

В Японии охотник нашел тело пропавшей женщины и рядом медвежьи следы
#россия
#ск рф
#дом
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обвиняемая в похищении двухлетней девочки в Ярославле россиянка в СИЗО
Суд в Ярославле арестовал обвиняемую в похищении двухлетней девочки
31 мая 2024, 18:23

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Суд арестовал жительницу Подмосковья, обвиняемую в похищении двухлетней девочки с игровой площадки в Ярославле.
Об этом рассказывает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России. Женщине уже предъявлено обвинение, она проведет в СИЗО два месяца.

Данные о похищении ребенка с детской площадки в Ярославле появились в среду. Затем девочку в одном из местных общежитий обнаружил волонтер. Вместе с малышкой была и 32-летняя женщина.

Позднее похитительница рассказала силовикам, что заранее спланировала похищение девочки, поскольку была уверена, что с ней ребенку будет лучше.

Читайте также:

В Карачаево-Черкессии град размером с яйцо разбил стеклянную крышу торгового центра

В Японии охотник нашел тело пропавшей женщины и рядом медвежьи следы

В Армении протестующие начали забрасывать полицейских бутылками у здания МИД
#россия
#подмосковье
#похищение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф