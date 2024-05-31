Молния убила мужчину с зонтиком в подмосковной Балашихе

Фото: istockphoto/Jurkos
Молния убила мужчину с зонтиком в Подмосковье, пишет Shot.
По данным Telegram-канала SHOT, мужчина шёл по тротуару около торгового центра «Глобус» на шоссе Энтузиастов во время дождя и в него попал разряд молнии.
От травмы он умер на месте. Сейчас у торгового центра работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкессии более 30 человек пострадали и один погиб в результате урагана. В регионе сильный град, дождь и ветер срывали конструкции и валили деревья. Один человек придавлен в автомобиле. Спасатели до сих пор пытаются вытащить его тело.
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От травмы он умер на месте. Сейчас у торгового центра работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкессии более 30 человек пострадали и один погиб в результате урагана. В регионе сильный град, дождь и ветер срывали конструкции и валили деревья. Один человек придавлен в автомобиле. Спасатели до сих пор пытаются вытащить его тело.
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Алёна Самарева